Detenen dues persones per robatoris amb força a Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut dues persones per robatoris amb força a la ciutat. El primer dels robatoris va ser en un establiment del carrer de Joan Maragall sobre tres quarts de cinc de la tarda d'aquest dimarts. El propietari del local denunciava que un home s'havia emportat productes de l'establiment i havia fugit. Una vegada els agents van trobar-lo, van veure que també portava material informàtic del Centre Cívic Pla de Palau. El segon dels lladres el van enxampar a les onze de la nit, quan un agent fora de servei va veure com un home intentava entrar en un pis del barri de la Devesa.











El propietari de l'establiment de l'Eixample va alertar a la Policia Municipal de Girona sobre el robatori sobre tres quarts de cinc de la tarda. En el moment en què els agents van arribar al comerç, l'home els va facilitar una descripció de l'home i van començar una recerca per la zona. La patrulla de proximitat de la policia municipal de seguida va localitzar-lo i el va escorcollar.





Els agents van comprovar que part del material que portava l'home a sobre provenia de la botiga de Joan Maragall. A més, van trobar que portava dues tauletes amb funda i un teclat amb carregador. Després de diverses comprovacions, van veure que el material era del Centre Cívic Pla de Palau. Per això, l'home va quedar detingut per un robatori amb força i un altre de furt. El detingut té 46 anys i és veí de Girona.





Sobre les onze de la nit del mateix dimarts, un agent fora de servei de la Policia Municipal de Girona va trucar a la centraleta per alertar que hi havia un home que estava intentant entrar en un domicili del carrer dels Remences, al barri de la Devesa. L'agent demanava reforços per evitar el robatori.





Al cap d'uns minuts, el detingut va intentar saltar per un altre balcó a la zona comunitària de l'edifici. L'agent controlava aquesta sortida i el va interceptar. L'home té 45 anys i és veí de Viladecans. Ha acabat detingut per un robatori amb força.