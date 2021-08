Una persecució pel centre de Lleida acaba amb un jove de 22 anys detingut

@EP





La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un jove, de 22 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sense permís per pèrdua de punts i atemptat als agents de l'autoritat.





Una patrulla ha observat cap a dos quarts de sis de la matinada un vehicle que circulava per la zona de rambla Ferran amb el llum de frens avariat. El vehicle policial l'ha seguit i els agents han fet indicacions al conductor per tal que s'aturés però aquest ha fugit en direcció a l'avinguda Victoriano Muñoz circulant a gran velocitat, fent canvis de carril de forma brusca i saltant-se diversos semàfors en vermell, posant en perill la resta de vehicles i vianants que es trobaven a aquella hora caminant pel carrer.





La Guàrdia Urbana ha perseguit el vehicle per diversos carrers fins que aquest s'ha aturat al carrer Corregidor Escofet, on el conductor ha deixat abandonat el cotxe al mig de la via i ha fugit corrent. Aleshores, ha començat una persecució a peu. Finalment, ha estat interceptat però el jove ha agredit els agents que l'intentaven detenir tot i que ho han acabant aconseguint. El noi ha donat negatiu en els controls d'alcohol i drogues.