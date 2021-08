Espanya decidirà si aplicar la tercera dosi la setmana que ve, segons Darias

@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que Espanya "està preparada" per administrar la dosi de reforç del procés de vacunació contra la covid-19, l'anomenada tercera dosi, si s'acaba demostrant necessària. La decisió estarà condicionada a l'informe que emeti el grup d'experts de la Ponència de Vacunes, que preveu posicionar-s'hi la setmana vinent.





Després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, Darias ha detallat que la Ponència treballa des del mes de juliol per determinar "quan i a quins col·lectius" s'hauria d'administrar. El posicionament que pugui emetre l'Agència Europea del Medicament (EMA) i els resultats dels assaigs clínics que tenen en marxa Pfizer i Moderna també poden acabar influint.





La ministra ha volgut deixar molt clar que la decisió final sobre la tercera dosi la prendran les autoritats sanitàries espanyoles i que la resta de posicionaments, com pugui ser l'EMA o els assajos clínics de les farmacèutiques només faran que "aportar" arguments a l'hora de configurar la decisió.





Segons Darias, això podria ser la setmana vinent, quan està previst que la Ponència de Vacunes faci el seu pronunciament. "Veurem si coincideix en el temps o no", ha dit Darias sobre la possibilitat que el Ministeri de Salut es pogués esperar a validar la decisió a conèixer el posicionament de l'EMA.





Tot i que sembla que dins la Ponència hi hauria un cert "consens" sobre com procedir, segons ha avançat la ministra, encara hi ha aspectes que s'han de resoldre, com quin seria el moment idoni per administrar aquesta tercera dosi o si, per exemple, es faria coincidir amb la campanya de vacunació de la grip o no. "Estem en marxa i estem treballant", ha assegurat.