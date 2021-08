La natalitat es desploma un 20% a Espanya a causa del Covid-19

Covid-19 @ep





La natalitat s'ha reduït un 20% a Espanya a causa del Covid-19, segons les dades del Ministeri de l'Interior. "La natalitat s'ha ressentit molt: s'ha produït una reducció de prop del 20% sobretot en els mesos de gener i febrer", explica Luis Martínez Navarro, president de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) a la Raó.





Una de les principals causes ha estat la quasi desaparició dels tractaments de reproducció assistida, que representen un 9% del total dels naixements a Espanya. "Vam estar al voltant de dos mesos aturats: un mes tancats i un altre fins reiniciar l'activitat".





Segons assenyala l'expert, fins als mesos de juny i juliol d'aquest any els centres privats no van aconseguir reprendre la seva activitat amb normalitat. Les dades són pitjors en la Sanitat Pública, on la reproducció assistida està totalment aturada a causa del Covid-19, que centra les atencions de tots els professionals sanitaris.





Espanya és el país, després dels Estats Units i el Japó, el país que més cicles de reproducció assistida fa. "La reproducció assistida és una necessitat social, és una cosa que funciona bé i ens costa veure-ho, perquè de vegades estem a l'ull de l'huracà. Hem d'estar orgullosos d'això i no veure-ho com una amenaça. Hauríem potenciar-la i no posar-li pegues", conclou Martínez Navarro en una entrevista amb La Razón.