Piqué compra els drets de la Ligue 1 francesa per retransmetre els partits de Messi al PSG

Piqué @ep





Kosmos, el grup d'empreses empresarial propietat de Gerard Piqué, s'ha unit a Enjoy Televisió per adquirir els drets de la Ligue 1 francesa per a les pròximes tres temporades. L'objectiu del defensa el FC Barcelona és subllicenciar el contingut a una altra cadena o plataforma perquè els retransmeti.





L'interès espanyol per la Ligue 1 ha augmentat des que Messi ha arribat a l'equip: veure-ho per primera vegada jugant fora de l'Barça o tornar a veure com es combina amb Neymar és un reclam per a l'audiència. De la mateixa manera, també hi ha interès pel debut de Sergio Ramos al club parisenc.





"El grup està ultimant les negociacions de subllicència, ja que l'objectiu és que sigui un canal de televisió o una OTT la que s'encarregui de les retransmissions. És a dir, que Kosmos i Enjoy assumeixen inicialment el risc de la inversió fins a trobar un operador audiovisual ", expliquen al portal 2playbook, els que van avançar la notícia.





Aquesta nova aposta de Piqué es produeix després dels bons resultats que van obtenir amb la retransmissió amb la Copa Amèrica aquest estiu, quan va apostar per una emissió íntegra de la competició al canal de Twitch d'Ibai Plans, una fórmula que es repetirà novament, ja que el popular streamer retransmetrà el debut de Leo Messi al PSG diumenge que ve a les 20:45.