El risc de miocarditis és més alt en contagiats per COVID-19 que en vacunats amb Pfizer

L'Institut de Recerca Clalit d'Israel, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Harvard (Estats Units), ha analitzat una de les bases de dades integrades de registres sanitaris del món per examinar la seguretat de la vacuna de Pfizer / BioNTech contra la COVID-19.





L'estudi proporciona la major avaluació revisada per parells de la seguretat d'una vacuna contra la COVID-19 en un entorn de vacunació massiva a nivell nacional. L'estudi es va dur a terme a Israel, un dels primers líders mundials en taxes de vacunació. Així, es basa en l'anàlisi de milions de registres mèdics electrònics anònims, que són molt més complets.





A més, per tal de proporcionar el context necessari per interpretar els resultats de seguretat de la vacuna, aquest estudi és el primer a examinar una àmplia gamma d'esdeveniments adversos tant entre els individus vacunats com entre els individus no vacunats que van ser infectats amb el coronavirus . Per tant, es van realitzar dues anàlisis separats:





En la investigació, 884.828 individus vacunats de 16 anys o més van ser acuradament aparellats amb 884.828 individus no vacunats sobre la base d'un ampli conjunt d'atributs sociodemogràfics, geogràfics i relacionats amb la salut. Els individus van ser assignats a cada grup de forma dinàmica en funció del seu canvi d'estat de vacunació (235.541 individus van passar de la cohort no vacunada a la cohort vacunada durant l'estudi).





Es van comparar les taxes dels 25 esdeveniments adversos potencials dins de les tres setmanes següents a qualsevol de les dosis de la vacuna entre els dos grups. Aquesta anàlisi va tenir lloc des del 20 de desembre de 2020, el llançament de la campanya nacional de vacunació d'Israel, fins al 24 de maig d'aquest any.





Per contextualitzar les troballes de seguretat de la vacuna anteriors, es va realitzar una anàlisi separada que va estimar les taxes dels mateixos 25 esdeveniments adversos potencials entre 173.106 individus no vacunats que estaven infectats amb el coronavirus, en comparació amb 173.106 controls acuradament aparellats que no estaven infectats amb el coronavirus. Aquesta anàlisi va tenir lloc des l'1 de març de al 2020 (el començament de la pandèmia de COVID-19 a Israel) fins al 24 de maig. La vacuna va resultar ser segura: dels 25 efectes secundaris potencials examinats, es va trobar que 4 tenien una forta associació amb la vacuna.





Es va descobrir que la miocarditis estava associada a la vacuna, però rarament: 2,7 casos excessius per cada 100.000 persones vacunades. Els casos de miocarditis observats després de la vacunació es van concentrar en homes d'entre 20 i 34 anys. En canvi, la infecció per coronavirus en individus no vacunats es va associar amb 11 casos excessius de miocarditis per cada 100.000 individus infectats.





Altres esdeveniments adversos moderadament associats a la vacunació van ser la inflamació dels ganglis limfàtics, un efecte secundari lleu que forma part d'una resposta immunitària estàndard a la vacunació, amb 78 casos d'excés per cada 100.000, l'apendicitis amb 5 casos d'excés per cada 100.000 (potencialment com a resultat de la inflamació dels ganglis limfàtics al voltant de l'apèndix), i l'herpes zòster amb 16 casos d'excés per cada 100.000.





En contrast amb el nombre relativament petit d'efectes adversos associats a la vacuna, les altes taxes de múltiples esdeveniments adversos greus es van associar a la infecció per coronavirus entre els pacients no vacunats, incloent arítmies cardíaques (un augment de 3,8 vegades fins a un increment de 166 casos per cada 100.000 pacients infectats), dany renal (augment de 14,8 vegades; 125 casos en excés per cada 100.000), pericarditis (augment de 5,4 vegades; 11 casos en excés per cada 100.000), embòlia pulmonar ( 12. 1 vegades; 62 casos de més per cada 100.000), trombosi venosa profunda (3,8 vegades; 43 casos de més per cada 100.000), infart de miocardi (4,5 vegades; 25 casos de més per cada 100.000) i ictus (2,1 vegades; 14 casos de més per cada 100.000).