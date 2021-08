Alfonso Cabello aconsegueix el primer or per a Espanya als Paralímpics

El ciclista andalús Alfonso Cabello es va proclamar aquest dijous nou campió paralímpic de la prova de quilòmetre contrarellotge C4-5 dels Jocs de Tòquio, donant el tercer metall a la delegació espanyola en la cita japonesa.





El cordovès era un dels favorits a l'or i no va defraudar amb una actuació impecable, coronada amb un nou rècord del món al Velòdrom d'Izu, un recinte molt allunyat de la capital i testimoni del segon metall daurat paralímpic de l'espanyol en un dia que no va tenir una alegria completa pel quart lloc de Ricardo Tingues en la persecució.





Cabello, un ciclista que ja ha demostrat el seu potencial en Campionats d'Espanya Absoluts pujant a podi en les tres últimes edicions, va signar quatre voltes de somni. Era l'últim a sortir i havia de batre a un dels seus grans rivals, Jodie Cundy, el mateix a què va arrabassar l'or fa nou anys a Londres, en aquella ocasió per un error del britànic, que va ser desqualificat.





Els dos eren els grans favorits i els últims a sortir. Cundy aquesta vegada no va voler posar les coses tan 'fàcils' i ficar pressió marcant el millor temps, 1: 01.847, que obligava al 'pistard' cordovès a donar la seva millor versió. I Cabello ho va fer, amb una prestació impecable volta a volta, i encara que el final se li va poder fer una mica llarg, ningú li va poder arrabassar un or llaurat amb nou rècord del món, 1: 01.557.





L'espanyol va avantatjar en gairebé tres dècimes a Cundy i va millorar en una seva plusmarca mundial de C5 (1: 01.683), que tenia més de set anys de durada i que va culminar la quarta medalla paralímpica del cordovès, que als seus dos ors afegeix dos bronzes a Rio de Janeiro 2016 al quilòmetre i la velocitat per equips. Pau Jaramillo va finalitzar tretzè (1: 07.081).





TEN, QUART EN UNA PERSECUCIÓ DE ALTÍSSIM NIVELL





No hi va haver més alegries al Velòdrom d'Izu, on Ricardo Ten, malgrat ser un dels candidats a estar al podi i somiar fins i tot amb el títol a la persecució de la classe C1, va acabar finalment quart en una prova d'un nivell altíssim .





El rus Mikhaïl Astashov va arrasar en la competició i es va fer amb l'or amb un crono de 3: 35.954, gairebé deu segons més ràpid que l'anterior rècord del món i aconseguit en les sèries perquè en la final va doblegar al canadenc Tristen Chernove.





El nord-americà va descendir de classe per a aquests Jocs i això va ser un altre obstacle per Ten, que va finalitzar quart en una classificació on fins a cinc ciclistes van millorar el rècord de el món del xinès Zhangyu Li, actual campió del món i contra el que va haver de lluitar pel bronze .





També es va ficar en la lluita per la medalla de bronze l'espanyol Eduardo Santes en la prova de persecució C2, però el 'pistard' navarrès tampoc va poder pujar a podi després de caure davant l'australià per dos segons.