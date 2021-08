Així tracten els talibans a les dones: les xarxes tornen a compartir imatges d'execucions públiques a l'Afganistan

Els talibans han tornat a aconseguir el poder a l'Afganistan mostrant la seva cara més moderada, afirmant que respectaran els drets humans i especialment els de les dones. No obstant això, veient les seves actuacions durant els últims anys, tot sembla indicar que és un rentat de cara per tenir una bona imatge davant Occident.



Més val una imatge que mil paraules, i els vídeos que estan circulant per les xarxes sobre execucions públiques de dones mostren el que pot passar al país quan el món els deixi de mirar amb lupa.





(les imatges poden ferir la seva sensibilitat)









En aquest vídeo gravat en 2012, amb els Estats Units encara en el territori, una torba de talibans envolta a una dona fins que un li dispara impunement al cap. L'enregistrament va ser realitzada en un petit poble proper a Kabul, la capital de país.





La dona va ser acusada d'adulteri quan en realitat va ser violada per dos talibans, però res d'això importa en un lloc on elles no tenen drets. Després de la lectura d'uns versets de l'Alcorà la dona és executada i en cap moment pot pronunciar una paraula en la seva defensa.





"Hi ha gent brutal, són com animals salvatges capaços de matar un ésser humà", va declarar llavors el governador de la província de Parwan, Abdul Basir Salangi. "És clar que són criminals i han de comparèixer davant la justícia. Ningú, a part d'un tribunal oficial o de President, té dret a dur a terme semblants actes. Encara que aquesta dona fos culpable, que no ho és".





En el següent vídeo podeu veure un altre exemple de la 'justícia talibà':









En aquest vídeo, gravat en 2015, es pot veure a una dona lapidada per una turba de salvatges. Segons la CNN, va ser condemnada a mort després de ser acusada d'adulteri.





La família de Rokshana, la jove de 23 anys assassinada, li va concertar un matrimoni amb un home gran contra la voluntat de la jove, qui tenia relacions amb un noi de 23 anys.





Els joves van fugir de les seves famílies en un intent de trobar un lloc segur per a casar-se, però van ser interceptats. Ell va ser condemnat a 100 fuetades. Ella va ser condemnada a mort.