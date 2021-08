La cuidadora d'una àvia de 90 anys aprofita una hospitalització per okupar el seu domicili i deixar-la al carrer

Una dona de 90 anys s'ha quedat al carrer després que la dona que l'acurada, i amb la qual vivia, no li permetés tornar a casa després d'un període d'hospitalització, segons ha explicat la víctima a diverses mitjans de comunicació .





Els fets van passar aquests dies quan Carmen, una dona gran que vivia al carrer Toledo de Madrid des de 1946, tornava a casa després d'uns dies hospitalitzada pel seu delicat estat de salut. Però la seva sorpresa va ser quan havien canviat els panys i ja no valien les seves claus.





Carme es va quedar al carrer perquè la persona que va acollir per cuidar-la havia suposadament negociat amb la propietària per canviar les condicions del seu contracte de renda antiga. De fet, la 'okupa' al·lega l'existència d'un nou contracte presumptament signat per l'anciana.





Els familiars de la víctima denuncien que tot i denunciar els fets a la Policia no han trobat cap solució i la cuidadora s'ha fet amb el control del tot el pis, en el qual estaria vivint amb la seva mare. Fa uns mesos Carmen havien reformat casa per passar més còmodament els últims anys de la seva vida.





Per la seva banda, la okupa nega la versió de la dona i la seva família i assegura que és ella la que li lloga el pis a Carme, qui "es va fer passar per la propietària".