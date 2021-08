Imagin (CaixaBank) creix un 20% en nous usuaris i consolida el seu lideratge entre els neobancs

La plataforma de serveis digitals Imagin de CaixaBank ha complert el seu primer aniversari des del seu llançament com a nou concepte de comunitat digital amb més de 500.000 nous usuaris i un balanç total de 3,1 milions d' 'imaginers', el que significa un creixement en noves altes del 20%.





En un comunicat aquest dijous, CaixaBank ha explicat que en el rang d'usuaris majors de 18 anys el creixement durant aquest primer any ha estat superior al 30%, el que segons l'entitat bancària reforça el lideratge de Imagin com player digital de serveis financers.





En el seu primer any després de la presentació de la nova aplicació al mercat, la plataforma es situa com a "líder" entre els principals neobancs i fintechs, amb una quota d'usuaris actius del 15,2% i una puntuació de 83 sobre 100 de rendiment 'mobile' al sector neobanca, tal com desprèn l'últim estudi de Smartme Analytics.





A més de créixer en nous usuaris, Imaging ha augmentat la fidelització dels que ja eren 'imaginers': en l'últim any, més de l'60% dels usuaris de IMAGIN accedeixen a l'app més de tres vegades per setmana.





Al juliol de 2021 es van arribar a registrar 23 milions d'accessos a l'aplicació només en un mes, el que suposa un "rècord històric" d'ús de l'app, i a nivell operatiu l'ús de Bizum a través d'Imagin s'ha multiplicat per dos en l'últim any, amb una mitjana de 4,2 milions d'operacions mensuals.





D'acord amb les dades de Imagin, el perfil de client més habitual és el d'un jove amb una edat mitjana de 26 anys, resident en una gran ciutat i que es mou en un entorn digital, mentre que a nivell autonòmic, el 32% de les connexions a l'aplicació mòbil de Imagin es realitzen des de la Comunitat de Madrid i el 29% des de Catalunya.