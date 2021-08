Teatre Apolo: José Carlos Plaza presenta la seva versió de "La casa de Bernarda Alba"

Després del parèntesi estiuenc i malgrat la creixent normalització dels festivals de teatre, sembla evident que tenim fam de teatre i no és estrany que el reinici de la temporada s'anticipi fins i tot a l'arribada de setembre. Li ha correspost la primacia a Teatre Apolo ni més ni menys que amb tot un gran clàssic de teatre espanyol de el segle XX: "La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca. La seva última gran tragèdia i gairebé es pot dir que una obra pòstuma ja que no va poder estrenar-se sinó després de la seva mort a càrrec de la genial Margarida Xirgu.









Què podem afegir a tot el que s'ha dit i s'ha escrit sobre un drama com aquest que constitueix tota una referència d'aquella Espanya rural, obscurantista i cruel, que pot semblar que Lorca va reflectir els esquemes mentals i els prejudicis una societat molt diferent a la dels nostres dies. Però a poc que ens parem a pensar convindrem que no és ben bé així perquè sembla evident que, com passa en els drames de Shakespeare, el pas dels segles no ha invalidat de cap manera aquest ventall de trets que caracteritzen els personatges de les seves obres i en els quals subjau la naturalesa humana de qualsevol temps i lloc. És cert que molt possiblement ara els estereotips que es manifesten en Bernarda Alba i les seves filles no s'expressin de la mateixa manera que a l'Espanya profunda que va voler Lorca reflectir, però en qualitat de sincers haurem de reconèixer que no ens són de cap manera aliens. Tot i que ja no sigui imprescindible complir amb la litúrgia de mantenir un dol de vuit anys per la mort del cònjuge.







Diu José Carlos Plaza, que és el director d'aquesta posada en escena, que "l'arrel de tot està en els nostres ancestres, de manera que la història de Bernarda Alba i les seves filles té el seu origen abans del seu naixement. És un origen ancestral que es pot mantenir amb la por. Bernarda té por que tot canviï i que aquest canvi la faci perdre la seva aparent i suposada entitat, té por de no saber què fer amb una autèntica essència vital que la desequilibri i és per això que vol mantenir a ratlla les normes amb què la van educar. A l'igual es podria dir de les seves cinc filles, inserides sense cap altra opció, en un món inflexible, anestèsic i inculte que les anul·la i pel que venen la seva llibertat, on l'opció d'intentar realitzar-se per si mateixes, és condemnada amb la bogeria o la mort ".





Plaza ha comptat amb un excel·lent elenc femení en el qual intervenen Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez, Zaira Montes, Rosario Pardo, Montse Peidro, Marina Sala i Consuelo Trujillo. Les s'ha situat en un escenari auster, pràcticament format per tres úniques parets en les quals dominen els colors amb els que Lorca va voler expressar el significat de cada un dels episodis de la trama argumental, acompanyades d'algun element complementari d'ambientació. Això vol dir que la responsabilitat de el desenvolupament de l'acció dramàtica queda a la responsabilitat exclusiva de les protagonistes, que han de dir el text de l'autor granadí amb la força, les tonalitats i els matisos adequats a cada moment. D'aquesta manera l'espectador pot sentir la vibració del drama amb la intensitat que subjau en el text lorquià i reviure aquelles passions que l'autor granadí tan bé va expressar poc abans d'haver d'enfrontar-se a la seva pròpia tragèdia.





"La casa de Bernarda Alba" romandrà al Teatre Apolo fins al 26 de setembre.