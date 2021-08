Almenys deu morts per l'explosió a l'aeroport de Kabul

Aeroport de Kabul @ep





El secretari de premsa del Pentàgon, John Kirby, ha confirmat que s'ha produït una explosió davant de l'aeroport internacional Hamid Karzai de Kabul, la capital de l'Afganistan.









Segons confirma el Departament de Defensa dels Estats Units, més d'una desena de persones han mort per l'explosió atribuïts a un terrorista suïcida. També s'ha registrat una explosió en un hotel pròxim.







Fonts talibà citades per la BBC i Al Yazira han assegurat que hi ha onze víctimes mortals, entre les quals hi hauria nens, mentre que mitjans locals com Pajhwok o Ariana parlen ja de "desenes" de ferits. Els mitjans locals han difós imatges dels instants posteriors a l'atac, amb civils transportant a persones que haurien resultat ferides