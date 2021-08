Els afectats per Covid-19 que tenen mal de cap presenten un millor pronòstic

Un estudi pioner realitzat a Valladolid confirma que la cefalea està present en aproximadament un de cada quatre pacients amb COVID-19 i suggereix que pot ser signe de la "lluita" del sistema immune enfront de la infecció.





La cefalea o mal de cap és un dels símptomes més freqüents que informen els pacients de COVID-19. Però aquesta freqüència, descrita en diverses investigacions, varia entre un 10 i un 75 per cent en funció de l'estudi.





@EP





Amb l'objectiu de precisar la prevalença, determinar les característiques del mal de cap durant la infecció i dilucidar les causes, un equip d'investigadors ha realitzat un estudi pioner amb gairebé 2.200 pacients de COVID de l'Àrea de Salut de Valladolid Aquest. Els seus resultats s'han publicat a la revista 'Scientific Reports', del Grup Nature.





David García Azorín, neuròleg de l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid -de referència regional-, qui encapçala la investigació, recorda que els neurològics són els símptomes de COVID-19 més freqüents després dels pulmonars i que la cefalea, juntament amb la anòsmia -la pèrdua de l'olfacte i del gust-, és la més habitual. A més, "quan ocorren solen ser dels primers símptomes de la malaltia, de manera que considerar-los entre els possibles símptomes és fonamental", recorda l'especialista.





No obstant això, la freqüència registrada a la literatura científica és poc precisa, amb xifres que varien enormement. "Això pot relacionar-se amb que el lloc en què es realitzen els estudis pot influir en els resultats. Per exemple, si només s'estudien pacients que acudeixen a urgències o que necessiten ser hospitalitzats, és d'esperar que es tracti de pacients en un estat més greu. En segon lloc, alguns estudis només inclouen pacients avaluats per determinats especialistes, i per això, la freqüència d'alguns símptomes pot variar ", apunta García Azorín, qui forma part de la Unitat de Cefalees dirigida pel neuròleg i també professor de la Universitat de Valladolid (Raïm) Ángel Luis Guerrero, coautor de la feina.





Així, una de les principals aportacions d'aquest estudi és que s'ha avaluat de manera consecutiva a tots i cada un dels pacients que ha contret la infecció en una àrea representativa amb més de 260.000 habitants, sense restriccions.





L'equip va revisar de manera sistemàtica a tots els pacients que anaven diagnosticant, tant en Atenció Primària com en Atenció Hospitalària i Urgències. Un metge va contactar amb cada pacient i va preguntar específicament per la presència de cefalea i, en cas d'estar present, va avaluar les seves característiques, amb l'objectiu d'entendre millor la freqüència del mal de cap durant la infecció.





UN DE CADA QUATRE PACIENTS PRESENTA CEFALEA





Entre el 8 de març i l'11 d'abril de 2020 van diagnosticar 2.194 casos de COVID-19 entre els 261.431 habitants de l'Àrea de Salut de Valladolid Aquest. El 23 per cent va reportar mal de cap, al voltant d'un quart d'ells. Comparant el percentatge de pacients que va precisar ser hospitalitzat i el percentatge que no, la diferència "va ser escassa" en relació a la presència d'aquest símptoma, indica el primer autor.





A més, al comparar entre sexes, l'estudi també ha observat que el mal de cap en les dones és més intens i ve acompanyat amb major freqüència de molèsties davant la llum -fotofòbia-. Així mateix, és més comú que les dones tinguin antecedents mèdics de mals de cap, el que es correspon amb el que s'ha observat en la població general.





"Després d'analitzar-molt, no podem dir que hi hagi un patró específic o únic del mal de cap durant la infecció per coronavirus", assegura el neuròleg, que explica, però, que la majoria dels pacients descriu "un mal de cap de predomini a nivell frontal, bilateral, amb una qualitat del dolor opressiva -com tenint un pes sobre de la front-, d'intensitat moderada a greu i freqüentment acompanyat de molèsties davant estímuls lumínics o auditius ".





L'investigador destaca que la majoria dels pacients sol tenir altres símptomes d'infecció per COVID associats, de manera que "no s'ha de confondre aquest dolor amb altres dolors comuns, com una migranya o una cefalea tensional, ja que en un 25-50 per cent dels pacients aquest dolor té característiques típiques d'aquestes ". D'aquesta manera, "quatre de cada cinc persones presenta cefalea en els primers quatre dies de la infecció i en menys del 20 per cent persisteix més enllà de dues setmanes", afegeix.





D'altra banda, han observat que les persones que reporten mal de cap solen tenir un millor pronòstic, amb menor probabilitat de morir a conseqüència de la infecció o de desenvolupar una forma greu, al presentar uns paràmetres analítics i una resposta immunitària més eficient. "Sembla que el mal de cap és un signe que el sistema immune pugui estar 'desplegant' les defenses davant el virus, sent la cefalea un símptoma col·lateral d'aquesta lluita", subratlla García Azorín.





Per seguir indagant en el paper del mal de cap en la infecció per COVID-19, l'equip està registrant la durada de la cefalea en el temps, intentant entendre per què alguns pacients segueixen tenint dolor mesos després de la infecció i estudiar quines són els millors tractaments disponibles per millorar la seva situació. A més, estan duent a terme un altre estudi finançat per la Gerència Regional de Salut de Castella i Lleó en el qual estan analitzant si hi ha canvis en el cervell d'aquests pacients que expliquen la no desaparició del dolor.