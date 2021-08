Mor un home de 25 anys per practicar sexe utilitzant cola ultraforta en comptes d'un preservatiu

Un home ha mort després d'usar una cola ultra fort en lloc d'un preservatiu com a mètode anticonceptiu. Salman Mirza, drogodependents que de 25 anys, va segellar el seu penis amb un adhesiu de resina Epoxi súper fort mentre tenia relacions sexuals amb la seva parella, assegura la policia de l'Índia.





Salman i la seva parella estaven esnifant la cola "per col·locar-se" abans de decidir usar-lo com a anticonceptiu durant la seva sessió sexual a l'Hotel Amber a Ahmedabad, una ciutat en l'estat occidental de l'Índia, Gujarat.





Kit de resina Epoxi





Un dia després de check-in, el personal de l'hotel va trobar a Salman inconscient entre els "arbustos" davant de l'establiment. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, però va morir poc després.





"Com que no tenien cap protecció, van decidir aplicar l'adhesiu en les seves parts íntimes per assegurar-se que no quedés embarassada", informa Times of the Índia.





Des de la seva mort, la família del jove assegura que va ser el seu la noia qui li va aplicar la cola als genitals. Per això, han presentat una denúncia davant la policia acusant d'homicidi.