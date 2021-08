Un, dos, tres ... Un estudi recompta més de 1.500 milions d'arbres al Sàhara

@Martin Brandt





"Ni que fos el Sàhara". Expressions com aquesta per referir-nos a llocs amb molta calor, sol i poques ombra s és el que reafirma el nostre pensament que en el desert de Sàhara hi ha sorra, alguns insectes, escorpins i poc més. La indústria hollywoodiana i els reportatges de National Geographic del tipus "Wild Africa" també han ajudat al fet que ens fem una idea molt tancada del que és el desert sahrauí.





És per aquest motiu que amb la nostra imatge fixada al cap ens és inconcebible que al Sàhara hi hagi milions d'arbres. Sí, sí, milions. Aquesta és la conclusió a què ha arribat un estudi internacional en el qual apunten que en una zona concreta de nord-oest d'Àfrica es troba "un nombre inesperadament gran d'arbres", tal com informa la BBC.





L'estudi, que s'ha publicat a la revista científica Nature, explica que els arbres no estan tots junts "formant boscos" sinó que són "solitaris" i estan escampats en milers i milers de quilòmetres quadrats. El grup d'investigadors internacional ha aconseguit explicar-los un a un.





1.800 MILIONS D'ARBRES





La zona de nord-oest d'Àfrica de la qual es parla en l'informe passa per territoris de països com Algèria, Mauritània, Senegal i Mali, i inclou parts del Sàhara occidental com també de Sahel, el cinturó de la sabana semi àrida tropical a sud del desert.





La quantitat total d'arbres que s'han comptabilitzat arriba a ni més ni menys xifra de 1.800 milions d'exemplars. El principal autor de l'estudi, Martin Brandt, de la Universitat de Copenhaguen, ha indicat que si bé "la majoria estan al Sahel, hi ha centenars de milions en el mateix Sàhara". "Es tracta d'un arbre per hectàrea de mitjana al Sàhara hiper àrid. No sona molt, però crec que és més del que un podria haver pensat", assenyala.





Brandt també explica que l'àrea que han investigat al costat del seu equip només es tracta del 20% del Sàhara i de Sahel, "de manera que el recompte total d'arbres és molt més gran".





Quantitat d'arbres per hectàrea en el nord-oest d'Àfrica. / @ Martin Brandt





COM ELS VAN RECOMPTAR?





El sistema que van usar per computar tots els arbres, no va ser presencial "i a mà" com alguns pensaven. El grup d'investigadors, que ha comptat amb experts de la NASA als Estats Units, del Centre Nacional per a la Recerca Científica (CNRS) a França i del Centre de Monitoratge Ecològic de Dakar al Senegal, va usar imatges de satèl·lit d'alta resolució -que normalment estan reservats a usos militars o industrials- per fer el recompte.





D'acord amb la BBC, l'equip va visualitzar més d'11.000 imatges de la regió investigada, registrades per quatre satèl·lits de l'Agència Nacional d'Intel·ligència dels EUA, que forma part del Departament de Defensa d'aquest país.





Per trobar els arbres, van usar un tipus d'intel·ligència artificial conegut com a aprenentatge profund (deep learning), en el qual se li ensenya al sistema a fer alguna cosa. En aquest cas, a identificar arbres amb l'especificació que fossin amb les copes de més de tres metres quadrats, perquè no es confonguessin amb els arbustos.





El treball va mostrar que, de mitjana, les copes eren d'uns 12 metres quadrats. Els investigadors també apunten que si s'hagués afegit a la vegetació amb menys de tres metres quadrats, el total d'espai verd a aquesta zona de desert seria del 20%.





"NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DESFORESTACIÓ"





Amb la troballa hi ha qui creu que pot ser una bona notícia per a alleujar el problema de la desforestació. No obstant això, Martin Brandt, el principal autor de l'estudi, aclareix que "els arbres de les zones àrides sempre han estat aquí. Conèixer el seu nombre i la ubicació és important, però no és equivalent al fet que creixin nous arbres i compensi la desertització".





Igualment Brandt destaca que els arbres al desert no absorbeixen tant diòxid de carboni a l'atmosfera com els que es troben en selves o boscos. Tot i això, sí "constitueixen un embornal de carboni considerable", detalla. A més, també "són crucials per als mitjans de vida, fertilitzen el sòl, el que condueix a majors rendiments i brinden ombra i refugi a humans i animals. Generen ingressos i són claus per a la nutrició", culmina.