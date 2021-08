Arriba el musical 'Cantando bajo la lluvia' al Teatre Tívoli a partir del setembre

Cartell /@ACN

'Cantando bajo la lluvia', el nou musical format per Manu Guix i Àngel Llàcer, encara la recta final d'assajos abans d'apujar el teló del Teatre Tívoli de Barcelona. Ivan Labanda, Diana Roig i Ricky Mata encapçalen el càsting, que compta amb una trentena d'actors i ballarins a l'escenari.





"Per un actor el musical és un 'tour de force' brutal, hi ha moments que per nosaltres és un autèntic triatló", ha explicat Ivan Labanda en declaracions a la premsa. En la mateixa línia, Ricky Mata ha assegurat que és el muntatge "més exigent" dels que ha fet. Així mateix, Diana Roig ha confessat que 'Cantando bajo la lluvia' és "el repte més gran" en què ha treballat. L'espectacle obrirà la temporada del teatre barceloní el pròxim 15 de setembre.





'Cantando bajo la lluvia' és un dels musicals referents del Hollywood dels anys cinquanta i un clàssic del gènere. El muntatge, ambientat a la dècada dels anys vint, narra una història d'amor durant la transició del cinema mut al sonor. Amb tot, mostra les dificultats dels professionals i artistes per adaptar-se a les noves tècniques i és una sàtira que, des del món del cinema, fa reflexionar a l'espectador sobre com els humans reaccionen davant la necessitat de canviar els hàbits.





PLUJA A L'ESCENARI





"En una versió teatral sempre hi ha algun afegit de més, però l'espectador que vingui a veure 'Cantando bajo la lluvia' sortirà del teatre amb la mateixa sensació que quan va a veure la pellícula i això és meravellós", resumeix Ivan Labanda, qui encarna el personatge Don Lockwood. En aquest sentit, una de les escenes icòniques del clàssic del cinema és el moment de la pluja. "Només per això ja val la pena venir, per veure com ens ho fem perquè plogui en un escenari", avança Roig, qui interpreta a Kathy Selden.





Per Martin, qui completa el trio de protagonistes, la versió en musical és "més real, més viscuda i més intensa". "És d'aquestes obres on estàs amb un somriure tota l'estona", diu Labanda. "Per alguna cosa és el millor musical de tots els temps", afegeix. Així, l'actor barceloní ha assegurat que per ell és "un bombonet" poder participar del muntatge.





UN PRESSUPOST DE MÉS DE 2 MILIONS





La part interpretativa i coreogràfica del muntatge va començar fa dos mesos i actualment l'equip treballa en la posada en escena del muntatge. "Estem molt emocionats perquè ara també estem començant a provar els vestuaris... i tot està agafant una dimensió molt gran i molt xula", diu Roig. En la mateixa línia, Labanda explica que "posar ordre" a tot plegat és "difícil alhora que excitant".





Càsting de 'Cantando bajo la lluvia' /@ACN





El musical és el tercer projecte de la parella formada per Àngel Llàcer i Manu Guix, després dels èxits de 'La Jaula de las Locas' i 'La Tienda de los Horrores', amb més de 400.000 espectadors entre Barcelona i Madrid. Aquest cop, el projecte és l'estrena més ambiciosa de la productora Nostromo Live, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros.





El musical s'ha gestat en plena pandèmia. Així, els càstings es van fer de manera presencial durant l'abril d'aquest any. A més, els trenta finalistes van haver de fer-se un test d'antígens abans de poder passar la darrera prova de cant sense mascareta. "Ha estat un procés complicat i dur. Hem treballat molt perquè és un musical molt exigent a nivell coreogràfic i a nivell vocal. Ho té tot!", conclou Roig.