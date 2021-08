Un jutjat de Barcelona autoritza l'ozonoteràpia i Salut adverteix de la seva "perillositat"

@institutvilato





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha criticat que un jutjat de Barcelona hagi autoritzat l'administració d'ozonoteràpia en un centre hospitalari en "anar en contra del criteri sanitari establert", informa el departament en un comunicat aquest dijous.





De fet, els equips jurídics del departament treballen per a interposar "de manera immediata" al·legacions contra aquesta decisió, que Salut considera una ingerència sobre les avaluacions clíniques dels professionals.





L'ozonoteràpia, segons informa l'Institut Català d'Ozonoteràpia, és l'administració d'ozó en l'organisme -mitjançant puncions- com a tractament de patologies diverses entre les quals destaquen l'hèrnia discal, artrosi, fibromiàlgia i fatiga crònica.





NO ESTÀ AUTORITZAT





La Conselleria ha subratllat que l'ozó no està autoritzat com a medicament per les agències reguladores i el seu ús no està contemplat en els protocols d'actuació de Servei Català de la Salut (CatSalut), que estan "basats en evidència científica". A més, pot tenir efectes secundaris com irritació per la seva inhalació o dificultat respiratòria, tos i flebitis si l'administració és intravenosa, han advertit des del departament.





Així, ha sostingut que no hi ha cap evidència de la seva utilitat per a la prevenció o tractament de la Covid-19, i per contra, hi ha "riscos potencials" del seu ús pel qual no recomana la seva administració o combinació amb altres teràpies.