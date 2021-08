Sorteig de la Champions: A l'Atlètic i al Barça se'ls complica el camí mentre que el Reial Madrid viu un "déjà vu"

@EP





L'Atlètic de Madrid i el FC Barcelona han estat els que han tingut menys sort en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions 2021-22, que s'ha celebrat aquest dijous a Istanbul. Tant el club madrileny com el català, han caigut amb Liverpool i Bayern de Munic, respectivament, mentre que el Reial Madrid -a excepció del Sheriff Tiraspol- repetirà rivals de la temporada passada.





El sorteig li ha anat millor al Sevilla que sent integrant del bombo 2 jugarà contra el Lilla, el

campió francès, el Salzburg austríac, que va aconseguir el seu passi als 'playoffs' finals i el

Wolfsburg. Per la seva banda, el Vila-real també ho tindrà difícil amb Manchester United, el seu

víctima a la final de l'Europa League, Atalanta i Young Boys.





Com és tradició, en aquesta primera ronda, no hi ha hagut enfrontaments entre equips de la mateixa país i en aquells casos de les federacions membre amb dos o més representants, els clubs han quedat emparellats en dies diferents per repartir els seus partits entre els dimarts i els dimecres .





COM FUNCIONA LA CLASSIFICACIÓ?





Els dos primers equips de cada grup accediran als vuitens de final i els tercers de cadascuna

grup es classificaran per a la ronda d'eliminatòries de la UEFA Europa League, on es

s'enfrontaran als segons de grup de la UEFA Europa League per un lloc en els vuitens de

final.





La fase de grups de la Lliga de Campions 2021-22 arrencarà e l 14/15 de setembre i

finalitzarà el 7/8 de desembre.





ELS GRUPS





Així, els grups sorgits de l'sorteig han quedat de la següent manera:





-GRUP A: Manchester City (ING), PSG (FRA), Leipzig (ALE), Bruges (BEL).

-GRUP B: ATLÈTIC DE MADRID (ESP), Liverpool (ING), Porto (PER), Milan (ITA).

-GRUP C: Sporting (PER), Borussia Dortmund (ALE), Ajax (NED), Besiktas (TUR).

-GRUP D: Inter (ITA), REAL MADRID (ESP), Xakhtar (UCR), Sheriff Tiraspol (MOL).

-GRUP E: Bayern Munic (ALE), FC BARCELONA (CAT), Benfica (PER), Dinamo Kíev (UCR).

-GRUP F: VILLARREAL (ESP), Manchester United (ING), Atalanta (ITA), Young Boys (SUI).

-GRUP G: Lille (FRA), SEVILLA (ESP), Salzburg (AUT), Wolfsburg (ALE).

-GRUP H: Chelsea (ING), Juventus (ITA), Zenit (RUS), Malmö (SUE).





