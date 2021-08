Óscar Salguero, plata en els 100 metres braça SB8, i quarta medalla per a Espanya

@EP





El nedador espanyol amb discapacitat física, Óscar Salguero, ha estat el protagonista de l'única

alegria de la jornada d'aquest dijous a la piscina en els Jocs Paralímpics de Tòquio després

conquerir la medalla de plata en la prova dels 100 metres braça SB8, el quart metall a

Espanya en la cita de la capital japonesa.





Després de tenir una altra matinal bastant fructífer en forma de classificacions per a les finals,

amb set a nivell individual i la del relleu mixt 4x50 lliure, la tarda al Centre Aquàtic només va deixar l'alegria del català, que va repetir metall cinc anys després, encara que va haver de baixar un esglaó.





Salguero va sorprendre a Rio de Janeiro quan amb tan sols 18 anys va guanyar la medalla d'or en

els 100 braça SB8, però en aquesta ocasió no va poder reeditar la seva corona, encara que la seva segona posició és un resultat molt valuós després d'un cicle complicat.





L'espanyol arribava a Tòquio amb la tercera millor marca de l'any, un 1: 10.19 que va calcar en les sèries classificatòries per ficar-se a la final com el segon més ràpid. Salguero va defensar aquesta posició amb fermesa, encara que no va poder inquietar el rus Andrey Kalina, que ja li avantatjava en un segon a el pas pels primers 50 i que es va imposar amb un crono de 1: 07.94 pels 1: 09.91 del català.