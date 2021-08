Informen d'una tercera explosió a Kabul després de dos atemptats suïcides als afores de l'aeroport

@Daniel Rios





Una tercera explosió s'ha produït a la capital de l'Afganistan, segons reporten periodistes que estan a la zona com també mitjans internacionals (la CNN) o l'agència de notícies espanyola EFE.





Daniel Rius, periodista veneçolà, ha informat amb un vídeo penjat a Twitter que suposadament grava la detonació, que "ara no hi ha detalls sobre la magnitud de la nova explosió". Per la seva banda, el corresponsal de la cadena internacional russa RT, Murad Gazdiev, ha explicat en la mateixa xarxa social que ha escoltat "una nova i forta detonació des d'una altra direcció de l'aeroport i més potent".





Aquesta tercera explosió que han sentit periodistes prop de l'aeroport de Kabul correspondria a una detonació controlada de munició per part de l'Exèrcit nord-americà, segons informa Reuters.











La tarda d'aquest dijous s'ha produït un doble atemptat suïcida a Kabul , deixant més de 60 morts civils i més de 140 ferits, i 12 soldats nord-americans morts i 15 ferits.















Seguirem informant ...