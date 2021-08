Japó no registra problemes vinculats a les vacunes dels lots contaminats de Moderna

El Ministeri de Sanitat del Japó no ha registrat fins ara cap problema de salut relacionat amb les vacunes contaminades de Moderna a un lot de les dosis procedents d'Espanya, segons ha informat la cadena pública NHK.





En un comunicat, el Ministeri manifesta que, fins ara, les substàncies estranyes només s'han trobat en els vials amb el número de lot 3.004.667.





Vial vacuna Moderna @ep





No obstant això, també ha decidit aturar l'ús d'aquells vials amb els números de lot 3004734 i 3004956, encara que no s'ha trobat en ells cap substància estranya. Aquests últims es van elaborar utilitzant la mateixa línia de producció de la fàbrica espanyola durant el mateix període de temps.





Tot i que no ha registrat problemes en aquest sentit, el Ministeri insta les persones que hagin estat inoculades amb els números de lot citats que consultin a un metge si senten algun problema de salut. Així mateix, se'ls ha recomanat que contactin amb l'empresa farmacèutica Takeda, que és la que s'encarrega de distribuir les vacunes de Moderna al Japó.





Segons fonts de NHK, les substàncies estranyes són partícules que podrien ser metàl·liques, ja que són atretes per imants, però els especialistes segueixen treballant per identificar el més aviat possible el material de què es tracta i també esbrinar com van entrar en els vials.