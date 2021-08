Almenys dotze militars d'EUA i 90 afganesos han mort en el doble atemptat de Kabul

L'aeroport de Kabul, des del qual han sortit unes 100.000 persones de l'Afganistan després de la presa de la ciutat per part dels talibans, aquest dijous ha registrat en els seus voltants un doble atemptat suïcida que ha deixat a l'almenys dotze militars dels Estats Units i 90 civils afganesos morts. El Pentàgon ha apuntat a Estat Islàmic com a responsable.





"Avui és un dia dur", ha explicat el general Kenneth 'Frank' McKenzie, comandant del Comandament Central dels Estats Units, després de confirmar les xifres de morts i morts en roda de premsa des del Pentàgon.





Afganesos escapant de Kabul @ep





McKenzie ha explicat que en l'atemptat han participat dos suïcides i diversos individus armats més que van obrir foc després de les detonacions. "S'ha conclòs que eren combatents de l'Estat Islàmic", ha indicat l'oficial nord-americà, que ha identificat igualment com milicians d'aquest grup als individus que van obrir foc després de les explosions.





Ha estat un "complex atac", en paraules del Pentàgon, que s'ha replicat en un hotel també prop de l'aeròdrom i que suposen les primeres baixes militars nord-americanes a l'Afganistan des de febrer de 2020.





Els fets han tingut lloc a última hora de la tarda. En els voltants de la porta Abbey Gate, un dels principals punts d'accés a l'Aeroport Internacional Hamid Karzai, un terrorista ha detonat la càrrega explosiva que portava en plena multitud, tota vegada que centenars de persones seguien aquest dijous al costat de l'aeròdrom malgrat els reiterats avisos d'un atemptat imminent.





"Després de l'explosió a Abbey Gate diversos individus armats d'Estat Islàmic van obrir foc contra els civils i les forces militars", ha relatat el general McKenzie. Poc després s'ha produït una segona explosió al proper Hotel Baron.





Fonts sanitàries afganeses citades per la cadena nord-americana CBS han informat que són a l'almenys 90 civils afganesos morts i 150 els ferits. Entre les víctimes hi hauria menors d'edat i s'han difós vídeos dels cossos sense vida amuntegats després de l'atac.





Hores després de les primeres detonacions s'ha produït una nova explosió, el que feia témer que continués l'atac, però els talibans ho han negat i han atribuït l'estrèpit a una demolició militar nord-americana per inutilitzar mitjans que no sortiran de país.





"Aquestes explosions han estat obra de forces americanes que estan destruint material", ha explicat el portaveu talibà, Zabihulá Mujahid.





Tot i la brutalitat d'aquest atemptat, les autoritats nord-americanes han reiterat la seva intenció de prosseguir amb l'evacuació fins a la data límit, el 31 d'agost. Per a això, segons McKenzie, s'estan coordinant amb les autoritats talibans perquè "compartim un propòsit comú" per a la sortida de les forces militars estrangeres de país.





Així, MacKenzie ha confirmat que "compartim informació amb els talibans perquè realitzin registres". Fins ara aquesta col·laboració "ha estat útil". "Creiem que s'han frustrat alguns atemptats", ha subratllat.





"Han rebaixat algunes de les nostres preocupacions en matèria de seguretat ... A llarg termini, no ho sé", ha explicat el general, que no obstant això considera que l'atemptat d'aquest dijous s'ha de "clarament a un error" dels talibans que controlen l'accés de la població a la zona de l'aeroport.





Segons el Pentàgon, encara esperen la seva evacuació unes 5.000 persones a la zona de l'aeroport, mentre que són 104.000 civils els que han abandonat ja el país, 66.000 en avions nord-americans i 37.000 en avions d'aliats i col·laboradors.





UN ATEMPTAT PREVIST





L'Ambaixada dels Estats Units, que dimecres havia llançat un avís per un possible atemptat imminent, ha recomanat als seus ciutadans que evitin dirigir-se a l'aeroport i a les portes després de les explosions. "Els ciutadans nord-americans que es troben en Abbey Gate, East Gate o North Gate haurien de marxar immediatament", ha instat.





Per la seva banda, l'ambaixador francès a Kabul, David Martinon, ha aconsellat als "amics afganesos" que es troben en les proximitats de l'entrada de l'aeroport que s'allunyin amb urgència i busquin recer ja que "és possible una segona explosió", ha escrit al seu Twitter.





Els talibans van advertir aquesta setmana que no facilitarien l'arribada a l'aeròdrom de cap ciutadà afganès i també van exhortar a la població a abandonar la zona, al·ludint igualment a raons de seguretat. No obstant això, centenars de persones seguien a la zona, fent cas omís a les alertes que no cessaven d'arribar amb l'esperança de poder pujar a un avió tard o d'hora.





CONDEMNA TALIBANA





El doble atemptat ha generat condemnes de destacats líders afganesos, entre ells Abdul·là Abdul·là, antic negociador de Govern d'Ashraf Ghani i figura clau al costat de l'expresident Hamid Karzai en les converses en marxa amb els talibans per intentar conformar una administració inclusiva i evitar el buit de poder.





"Condemno rotundament l'atac terrorista", ha dit Abdullah, que ha encoratjat el "gran nombre" de víctimes civils i ha expressat el seu condol a les famílies "en aquest difícil moment". El Karzai ha condemnat "vehementment" l'atemptat. "És una atrocitat contra la Humanitat, un atac contra el poble de la nostra estimada i sofrent pàtria", ha indicat Karzai a Twitter.





Els talibans també s'han afanyat a condemnar l'atac contra civils d'aquest dijous, tot i que recordant que a la zona on es va produir la seguretat corresponia a les tropes dels Estats Units. Diversos dels seus portaveus han subratllat a Twitter el compromís de el grup amb la seguretat de la població.





Des de l'ONU, el seu secretari general, António Guterres, ha condemnat i ha recordat que és responsabilitat de les autoritats 'de facte' la protecció dels civils i la infraestructura civil, inclòs l'aeroport.





Igualment ha condemnat l'atemptat l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi, que ha demanat "fer més" pels afganesos que estan en perill i que necessiten ajuda i per "els qui són desplaçats o refugiats" en els països veïns.





Estat Islàmic Província de Khorasan ha reivindicat ja l'autoria d'aquest atemptat. Amb els talibans ja pràcticament a el comandament de país, ells serien ara la principal amenaça en termes de seguretat.





Les doctrines d'aquest grup, sorgit al gener de 2015 a partir d'una amalgama de talibans afganesos i pakistanesos, són fins i tot més dures que les dels talibans, als quals consideren heretges i als que van recriminar l'acord de pau segellat al febrer de 2020 amb el llavors Govern dels Estats Units, encapçalat pel president Donald Trump, punt de partida del replegament estranger.





En els últims anys, Estat Islàmic Província de Khorasan ha patit diverses derrotes militars i la detenció d'alguns dels seus principals líders, però ha acabat creixent a l'albor de el caos en què s'ha vist sumit l'Afganistan i ha seguit perpetrant atemptats, també a Kabul.





Entre els seus objectius figuren autoritats locals i forces estrangeres.