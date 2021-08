Detecten d'un nou ciberfrau que roba les dades bancàries dels usuaris de CaixaBank

CaixaBank ha alertat d'un nou ciberfrau que combina missatges SMS amb trucades telefòniques per enganyar els consumidors i així obtenir les seves dades bancàries per realitzar operacions amb els seus comptes.





Segons ha indicat l'entitat bancària en un comunicat, en primer lloc, la víctima rep un SMS simulant ser de CaixaBank, en què s'alerta que "hem detectat intents d'accés sospitosos al seu compte", "ha d'activar el seu sistema de seguretat web "o bé" la seva compte quedarà bloquejat ". Aquest avís pot aparèixer al costat dels missatges anteriors del banc, el que li dóna més credibilitat.





El text incorpora un enllaç que redirigeix a una web falsa, on se sol·liciten les dades bancàries i personals, com l'identificador i el pin d'accés a la banca en línia, el telèfon de contacte i la numeració de targetes bancàries. A l'introduir les dades, la víctima rep una trucada telefònica que aparenta ser de CaixaBank. El ciberdelinqüent es presenta com a empleat de l'entitat i informa dels moviments estranys en el compte, pel que li demana les claus personals i li demana signar la retrocessió de les operacions a través de CaixaBank Sign per solucionar el problema.





Si l'usuari segueix les indicacions del ciberdelinqüent, aquest aconseguirà tenir accés a la seva banca en línia i efectuarà pagaments i transferències que la víctima signarà com a part de l'engany.





CaixaBank recorda que mai s'ha de facilitar les claus secretes ni les dades personals a través de cap canal. També indica que l'entitat es comunica amb els seus clients en cas de ser necessària alguna verificació, però no sol·licita claus ni dades bancàries.





A més, el banc insta els consumidors que hagin pogut detectar operacions sospitoses o que hagin facilitat dades personals en el que pugui ser una campanya de frau a contactar immediatament amb el gestor de la seva oficina o trucar al telèfon 900.404.090 per comunicar el que havia passat.