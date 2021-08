La fosca vida dels actors de Mary Poppins: operacions fallides, addiccions, suïcidi i una hepatitis mortal

Wikipedia





Han passat 57 anys des que la pràcticament perfecta Mary Poppins va volar a les nostres pantalles amb el seu paraigua màgic i cullerades de sucre. Es va convertir en la pel·lícula més taquillera de 1964 i, en el moment de la seva estrena, era la pel·lícula més taquillera de la història de Disney.





La volguda pel·lícula per a nens va rebre 13 nominacions als Oscars, inclosa la de Millor Pel·lícula, un rècord per a qualsevol pel·lícula llançada per Walt Disney Studios, i va guanyar cinc: Millor Actriu per Julie Andrews, Millor Muntatge de Pel·lícula, Millor Banda Sonora Original, Millors efectes Visuals i Millor Cançó original per Chim Chim Cher-ee, la famosa melodia de Bert de l'escura-xemeneies.





En 2013, la pel·lícula va ser seleccionada per a la seva conservació en el Registre Nacional de Cinema dels Estats Units per la Biblioteca de Congrés per ser "cultural, històrica o estèticament significativa".





Mary Poppins es considera el major assoliment d'acció en viu de Walt Disney, i és l'única de les seves pel·lícules que va obtenir una nominació a Millor Pel·lícula durant la seva vida. Si bé molts membres de l'elenc es van convertir en la reialesa de Hollywood, altres van patir malalties, depressió i un va morir increïblement jove.





Així els ha anat la vida als actors que van protagonitzar la pel·lícula:





Julie Andrews





Julie Andrews - Viquipèdia





Julie Andrews va interpretar a la pràcticament perfecta Mary Poppins, i des de llavors ha tingut una reeixida carrera que abasta gairebé vuit dècades. Un any després de Mary Poppins, Julie va aconseguir el paper principal en The Sound of Music, amb el qual va aconseguir una altra nominació als Oscar.





Però poc després, va perdre la veu que l'havia convertit en una estrella en una operació fallida. "Si hagués passat abans, hagués estat realment devastador. Com estava, va ser devastador", va dir a la revista People.





"Per un temps, vaig estar en total negació ... vaig pensar en aquell moment, la meva veu era el que sóc". Més tard va demandar als dos metges i el seu cas es va resoldre per una quantitat no revelada en 2000.





L'actriu va continuar actuant fins a 2010, apareixent en pel·lícules com Star, Victor / Victoria, A Fine Romanç i The Princess Diaries, al costat d'Anne Hathaway. Ha guanyat un premi de l'Acadèmia Britànica de Cinema, un premi de l'Acadèmia, dos premis Emmy i tres premis Grammy.





Julie va ser nomenada Llegenda de Disney el 1991 i ha estat honrada amb un Lleó d'Or Honorari i amb el premi AFI Life Achievement Award. En 2000, la reina Isabel II la va nomenar dama pels seus serveis a les arts escèniques.





Julie també va tenir una reeixida carrera com a dobladora en les pel·lícules de Shrek, Enchanted i la sèrie Despicable Me.





Després de la mort del seu espòs Blake Edwards a final del 2010, Julie es va prendre un descans de l'actuació abans de tornar el 2017 per a la sèrie de Netflix Julie s Greenroom, que va ser nominada a dos premis Emmy.





Dick Van Dyke





Dick Van Dyke @wikipedia





Bert era un dels homes més alegres que ha donat el cinema. L'escura xemeneies més famós de món va aconseguir traspassar les pantalles i fer somriure a tothom. No obstant això, durant els seus dies en el set, l'actor Dick Van Dyke amagava un fosc secret: tenia greus problemes amb l'alcohol.





Va ingressar a rehabilitació dues vegades, però no va funcionar, i va acabar amb una greu depressió amb tendències suïcides. "Ens mudem a un veïnat ple de famílies joves amb nens de la mateixa edat i tots bevien molt, hi havia grans festes cada nit. Anava a treballar amb ressaques terribles que si balles és molt difícil ", va explicar l'actor a Telegraph.





"Estava en seriosos problemes, et tornes suïcida i penses que simplement no pots continuar. Tenia sentiments suïcides, era simplement terrible. Però després, de sobte, com una benedicció, la beguda va començar a no tenir bon gust. Avui no voldria un glop per res ", ha conclòs Van Dyke.





Després de guanyar finalment la seva batalla de 25 anys contra l'addicció, va tornar a les pantalles amb Diagnosi Murder el 1993. També va aparèixer en pel·lícules com Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy i la sèrie Night at the Museum amb Ben Stiller.





Destaca també la seva faceta com a presentador a la CBS, amb programes com The Dick Van Dyke Show, The New Dick Van Dyke Show, The Carol Burnett Show i The Van Dyke Show.





La seva destresa actoral li ha fet guanyar 5 Primetime Emmys, un Tony i un Grammy, i va ser inclòs en el Saló de la Fama de la Televisió el 1995. Va rebre l'honor més gran del Screen Actors Guild, el SAG Life Achievement Award, el 2013, té un estel en el Passeig de la Fama d'Hollywood en 7021 Hollywood Boulevard i també ha estat reconegut com Llegenda de Disney.





En 2018, va sorprendre els fanàtics amb un cameig a El retorn de Mary Poppins com el Sr.Dawes Jr, i durant la filmació, els membres de l'elenc es van omplir de llàgrimes per la emotiu que va ser el seu retorn.





Matthew Garber





Mathew Garber - EcuRed





L'estrella britànica Matthew Garber va interpretar a Michael Banks en Mary Poppins, però es va retirar dels escenaris als 10 anys. Va contreure hepatitis mentre estava a l'Índia el 1976 i, quan va ser diagnosticada. , Ja s'havia estès al seu pàncrees.





Va morir de pancreatitis necrotitzant hemorràgica al Royal Free Hospital a Hampstead, Londres, amb només 21 anys. El seu germà Fergus, que tenia 13 anys quan va morir Matthew, ha desmentit que contragués hepatitis per l'abús de les drogues i va atribuir la seva mort al consum de carn infectada.





Garber va ser nomenat pòstumament Llegenda de Disney el 2004 i el seu germà va acceptar el premi en nom seu.





Karen Dotrice







Karen Dotrice - IMDb





Després d'interpretar a Jane Banks en Mary Poppins, Karen Dotrice, que ara té 65 anys, va aparèixer en cinc programes de televisió entre 1972 i 1978, quan va fer el seu únic llargmetratge d'adulta.





El 1984, es va retirar de el món de l'espectacle per centrar-se en la maternitat (té tres fills de dos matrimonis), tot i que ha participat aris projectes de Disney i ha reprès les seves aparicions públiques, inclòs un cameig en Mary Poppins Returns en 2018.





Va ser nomenada Llegenda de Disney a 2004.





Parlant en el DVD del 40 aniversari de Mary Poppins, Karen va admetre que lamentava no haver estat a prop de Matthew abans de la seva mort. "Recordo a la seva mare, Margot, trucant-nos [...] per informar-nos que Matthew havia mort. Això va ser ... tan inesperat", va dir.





"Desitjaria haver contestat el telèfon al llarg dels anys, desitjaria haver-ho tractat més com a un germà, però està imprès de manera indeleble en totes les nostres ments, és etern. Una ànima petita increïble".





David Tomlinson







David Tomilson - Viquipèdia





Després d'interpretar a George Banks, David Tomlinson va aparèixer en The Love Bug i Bedknobs and Broomsticks. Durant la resta de la carrera cinematogràfica de Tomlinson, mai es va allunyar de la comèdia. La seva última aparició com a actor va ser en The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu el 1980, que també va ser l'última pel·lícula de Peter Sellers.





David es va retirar de l'actuació als 63 anys per passar més temps amb la família.





L'actor va enviduar als 26 anys quan la seva dona es va suïcidar saltant d'un hotel amb els seus dos fills d'un anterior matrimoni. El primer marit de Mary Lindsay Hiddingh havia mort durant la guerra, deixant-la sola per criar els seus dos fills, Michael, de vuit, i John, de sis. Desanimada per no poder portar els seus fills a Regne Unit per estar amb David, Mary i els nens es van tirar al buit des d'un edifici de 15 pisos.





Més tard es va casar amb l'actriu Audrey Freeman al maig de 1953 i van romandre junts durant 47 anys fins a la seva mort per un vessament cerebral el 2002, als 83 anys.





Glynis Johns











Glynis Johns estava en l'apogeu de la seva carrera quan va interpretar a la Sra. Banks. Ara amb 97 anys, Glynis és una de les últimes estrelles supervivents de cinema de l'Edat d'Or de Hollywood.





A part del seu paper de Mary Poppins, també és coneguda per crear el paper de Desiree Armfeldt a A Little Night Music a Broadway, per la qual va guanyar un premi Tony.





Va ser nominada a el Premi de l'Acadèmia a la Millor Actriu de Repartiment pel seu treball en la pel·lícula de 1960 The Sundowners.