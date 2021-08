Els adolescents de 12 a 15 anys tenen efectes lleus o moderats al rebre la vacuna de Pfizer

Els efectes secundaris de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 són probablement de lleus a moderats i desapareixen ràpidament en els joves de 12 a 15 anys amb alt risc de complicacions per la infecció a causa de certes condicions coexistents, segons un petit estudi acceptat per la seva publicació a la revista 'Archives of Disease in Childhood'.





Tot i que el nombre de participants en l'estudi és reduït, les dades són representatius dels adolescents amb més probabilitats de beneficiar-se de la vacunació i haurien tranquil·litzar els pares i als metges, diuen els autors.





Diverses dosi de la vacuna de Pfizer @ep





Els nens sans amb infecció per COVID-19 solen tenir una malaltia lleu, però algunes afeccions coexistents, en particular les neurològiques, s'associen a una malaltia greu. Per tant, aquests nens d'alt risc van ser protegits per reduir el seu risc d'infecció, i no haurien estat inclosos en els primers estudis de seguretat de la vacuna, diuen els autors.





El grup assessor sobre vacunes del Regne Unit va aconsellar que als nens de 12 anys o més amb discapacitats neurològiques greus, que tendeixen a contraure infeccions respiratòries recurrents i tenen necessitats d'atenció complexes, se'ls oferís la vacuna contra la COVID-19.





Atès que es desconeixen els efectes secundaris de la vacunació en aquest grup complex i vulnerable, els autors van demanar als pares de 27 d'aquests nens que registressin qualsevol efecte secundari de les següents vacunacions de COVID-19 per a cada nen.





Els nens tenien entre 12 i 15 anys; tres eren pacients hospitalitzats; 16 eren homes i la majoria (21) eren de raça blanca. Tenien diverses afeccions neurològiques, com distròfia muscular i paràlisi cerebral, a més d'una sèrie d'afeccions mèdiques coexistents, com epilèpsia, defectes cardíacs congènits i immunodeficiència, per a les que estaven rebent tractaments farmacològics de diversa índole.





Els efectes secundaris notificats van ser tots de lleus a moderats, amb l'excepció d'un nen que va experimentar fatiga i malestar greus, combinats amb un augment de l'agitació. Una família també va informar que el tipus de convulsions va canviar a raïms, encara que això s'havia resolt una setmana després.





En total, es van produir 8 "esdeveniments" a 6 nens després de la primera dosi, tots els quals es van resoldre en 72 hores: erupció cutània lleu; mal de cap; diarrea; presumpte mal de coll; mal de coll; dificultat per dormir; i nivell baix de glucosa en sang.





Després de la segona dosi, es van produir 8 esdeveniments addicionals en 5 nens: diarrea; vòmits; inflor de les aixelles; i ampolles al voltant de la boca.





L'ús de paracetamol després de la primera dosi va ser alt i la febre va ser més comú que la reportada en els estudis d'adults (13% vs 4% en persones de 16-55 anys). Però tots els efectes secundaris registrats van desaparèixer en una setmana.





"Els números van ser petits, però aquestes dades són especialment importants, ja que són representatius dels nens que tenen més probabilitats de beneficiar-se de la vacunació, i els pares i els metges poden estar preocupats per un major risc d'esdeveniments inesperats", assenyalen els autors.