Sánchez assegura que el Govern central "no es desentendrà" dels afganesos que han quedat enrere

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que Espanya "no es desentendrà" dels col·laboradors afganesos que han quedat enrere i no han pogut ser evacuats de l'Afganistan, prometent que es buscaran vies per ajudar-los a abandonar el seu país però sense entrar en detalls.





En roda de premsa a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat l ' "èxit" de l'operatiu, que ha permès evacuar més de 2.200 afganesos, si bé ha lamentat que no s'hagi pogut treure a tots els que al seu dia van col·laborar amb Espanya.





Segons ha indicat, el Govern no té una xifra exacta de quantes persones estarien en aquesta situació, però ha assegurat que s'ha mantingut sempre "una perspectiva àmplia de què es considerava que havien estat col·laboradors".





En tot cas, ha recalcat que "el Govern no es va a desentendre d'aquells afganesos que s'han quedat al seu país i no han pogut ser evacuats durant aquestes intenses jornades" i per això en aquesta "segona fase" que s'obre ara a aquesta crisi seguirà treballant per buscar noves vies.





Tot i això, no ha volgut entrar en detalls sobre com es procedirà ajudar-los a sortir de país i si el Govern està disposat a parlar amb els talibans per a això. "Treballarem amb pausa, de manera discreta", s'ha limitat a dir.





"ESPANYA HO HA FET BÉ"





D'altra banda, Sánchez ha tret pit de l'operatiu d'evacuació realitzat, tant per la rapidesa amb què s'ha dut a terme com per la complexitat de les circumstàncies. "Espanya ho ha fet bé", ha esgrimit, ressaltant que així ho han reconegut tant les principals institucions europees, com altres socis internacionals així com la premsa mundial.





En els últims dies, ha reivindicat, "Espanya ha representat amb orgull el cor i l'ànima solidària del nostre continent" al convertir-se en l'aeroport de connexió per a l'evacuació de col·laboradors afganesos de la UE, que després són traslladats a altres estats membre, i també a l'acollir evacuats per part dels Estats Units en les bases de Rota i Morón.





Sánchez ha repetit durant diverses vegades de la seva intervenció el seu agraïment a tots els servidors públics que han participat en l'operatiu, des diplomàtics, passant per policies, guàrdies civils, militars, cooperants i voluntaris, entre d'altres. Segons ell, són un "orgull" no només per al Govern sinó per a la immensa majoria dels espanyols.