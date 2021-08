Amador Mohedano, ingressat d'urgència després del seu enfrontament amb María Patiño

Complicats moments per a la família Mohedano. I és que segons acabem de conèixer Amador Mohedano està ingressat en un hospital de Jerez de la Frontera al trobar-se malament després de la seva tens enfrontament amb María Patiño aquest dijous a 'Sálvame'.





Parlant del matrimoni de Rocío Jurado i José Ortega Cano, la presentadora va assegurar que Amador els havia confirmat a ella i a Belén Esteban - en una pausa de la seva última entrevista al 'Deluxe' - que el torero donava "mala vida" a la seva germana, però que no era moment de treure el tema perquè seu cunyat estava delicat de salut. Unes declaracions que el germà de 'La més gran' negava rotundament, intervenint molt enfadat per telèfon a 'Sálvame' i anunciant una demanda contra María Patiño per posar tals paraules a la boca.





Amador Mohedano @ep





Després de la seva crida a el programa, Amador va començar a sentir-se malament i, finalment, a les 4 de la matinada decidia trucar als serveis mèdics, sent traslladat en ambulància a un hospital de Jerez de la Frontera, on com han confirmat a 'Ja és migdia '- programa que ha donat la notícia en primícia - està sent sotmès a hores d'ara a un exhaustiu examen mèdic.





Una informació que ha confirmat la mateixa Rosa Benito, present en el programa i que s'assabentava de l'ingrés del seu exmarit en directe. "El malestar li venia d'ahir, no només s'ha trobat malament durant aquesta nit. Es va trobar bastant marejat, a més té problemes perquè no menja molt bé i li ha baixat molt el ferro", ha revelat, atribuint aquest ensurt en l'estat de salut d'Amador al seu enfrontament amb María Patiño: "el que va passar ahir et remou i et porta a un atac d'ansietat enorme. Tot això arriba un moment en què et pot i penso que és el detonant", ha apuntat visiblement nerviosa.





"Escoltar aquestes coses em sembla molt fort i més quan hi ha una persona morta que no es pot defensar. Em dol que s'estigui posant a Rocío Jurado com a dona maltractada. Em sembla vergonyós, mesquí i si això passa pels passadissos no es per què no es va dir en aquell moment ", ha assenyalat una indignada Rosa després d'escoltar María Patiño aquest dijous a 'Sálvame' assegurant que tots sabien que Ortega Cano no li donava bona vida a la seva cunyada. Positiva, l'ex d'Amador ha comentat que espera que això quedi en un ensurt i "tot surti bé perquè l'única cosa important que tenim és la salut i la resta es pot arreglar tot. Jo l'únic que vull és que Amador es posi bé. però el cos és una màquina i arriba un moment que explota davant els atacs ".





"Amador té les seves xacres de l'edat, però és una persona que està bé. Té moltes ganes de tirar endavant, dels seus gos, del seu camp, i és un cúmul de coses també el que li ha passat", ha apuntat , confessant que els seus fills coneixien la notícia de l'ingrés del seu pare però que no l'hi van comunicar a ella perquè sabien que estava "en els voltants de Telecinco".





Amb poques notícies sobre com està ara mateix Amador perquè "pel problema del Covid s'ha d'estar sol", Rosa ha explicat que "li estan fent les proves que li tinguin que fer i fins que no es vegin els resultats no sabem res ". "Però crec que està tot relacionat amb un atac d'ansietat, dels que a mi m'han donat tants també, a causa del que sents, diuen i no et pudes defensar", ha comentat en clara referència a les informacions que en els últims temps s'ha donat a la televisió sobre els Mohedano

.

A més, visiblement emocionada, Rosa ha demanat alguna cosa als seus antics companys de 'Sálvame': "Tirem endavant. Aigua que no has de beure deixa-la córrer. Deixem de treure merda, siguem feliços. Que l'odi no et porta a ningúnn lloc , et porta a més odi. Donem amor. Hem passat una època dolentíssima i la gent necessita amor, riure, això és el que necessitem perquè el problema és que després passa el que passa. Però aquí sembla que tot el dolent creuen que funciona i no funciona. ¿Perquè estiguem en televisió es pot dir de tot? ".





Molt enfadada per tot el que s'ha dit sobre Rocío Jurado en els últims dies, Rosa ha llançat un missatge dirigit directament a Rocío Carrasco. "Que procuri que la seva mare no li facin mal perquè crec que sortiran coses que crec que no hem d'escoltar. Se li va a fer mal a la seva mare. I el que es diu a la televisió queda", ha afirmat visiblement emocionada i confessant que ara l'únic important per a ella és que Amador es posi bé

.