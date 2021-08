"Pedres a la butxaca": el matrimoni com a única forma de realització personal per a la dona algeriana

Emigrar no només implica el trasllat d'un país a un altre, de vegades també de continent, sinó sobretot el canvi de tot un univers de paradigmes i esquemes mentals que han conformat la nostra vida des de la infància a un altre completament diferent i amb freqüència oposat. Perquè a vegades hi ha diferències abismals entre el que s'ha deixat i el lloc en el qual la fortuna o l'atzar ens han permès establir-nos. A la protagonista de "Pedres a la butxaca" de Kaouther Adimi (Llibres de l'Asteroide) li resulta impossible deslligar completament de l'herència cultural rebuda durant la seva infància i joventut a Algèria, i això malgrat viure a París, on sempre va desitjar fer-ho, i d'haver aconseguit als seus 29 anys ser una dona independent gràcies al seu treball com a responsable gràfica en una empresa editorial de publicacions infantils.





La crida de la seva mare per convidar-lo a les noces de la seva germana petita l'obliga a replantejar-se una qüestió que a la dona europea dels nostres dies li sembla intranscendent, però que per a una algeriana és fonamental, com és la de el matrimoni, entès com a requisit pràcticament indispensable per consolidar la plenitud de la seva condició femenina. "L'estiu passat en el casament d'una cosina algunes noies em llançaven mirades condescendents i xiuxiuejaven darrere dels seus ventalls. Mirava, envejosa, a les que acabaven de casar-se i descrivien la seva vida absolutament fabulosa. Envejosa i despectiva. Jo tenia París "es diu així mateixa la protagonista per autoconsolar-se, però per afegir a continuació:" Una d'elles, un escurçó petxmugona, va dir que cap dona de veritat preferia la contaminació d'una gran ciutat als braços d'un home. Es van riure amb aquest riure insuportable i imbècil que només les dones casades poden tenir. Va afegir que havia de fer un esforç: aviat seria massa tard perquè als homes són els agraden les dones que viuen soles, ni les que no tenen pit. Aquest era el meu cas ".









Però clar, ella està a la capital francesa, on aquests prejudicis no tenen cabuda. A més, pot sortir amb qui vol i quan ho desitgi, com fa amb Yacine. Però pot passar que el company d'una vetllada sigui també tributari de les seves pors i els seus prejudicis; o que ella no sàpiga comportar amb ell com el seu amfitrió hagués desitjat. Només troba consol en Clothile, la captaire amb la que conversa i passa el temps al banc de la plaça.







Adimi posa la nota tràgica que provoca aquesta situació des de la primera pàgina de la seva novel·la amb la reproducció del que vol ser una simple notícia: "Successos. Detinguda una dona de trenta anys per l'assassinat de la seva veïna, que s'havia burlat d'ella dient que «mai trobaria a un home tan boig com per casar-se amb ella». L'assassina va colpejar a l'anciana diverses vegades abans d'estrangular-amb l'ajuda del seu cinturó «perquè encara respirava una mica». Jo hauria fet el mateix ".





Per a la protagonista de la novel·la Kaouther Adimi, ni la seva evasió personal de l'univers aclaparador d'Alger, ni l'autonomia laboral i la independència econòmica assolides són suficients perquè pugui sentir-se realitzada perquè les dones (cal suposar que es refereix a les algerianes) "no tenim dret a quedar-nos solteres ".