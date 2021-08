L'escassetat d'aliments al Regne Unit ha arribat a un nivell "mai vist": es buiden els prestatges dels supermercats

Els supermercats i algunes de les cadenes de restaurants més conegudes han estat lluitant per sobreviure a la falta de subministraments provocada per l'escassetat de al menys 100.000 camioners que transportin les mercaderies. La manca de conductors ja era un problema abans de la pandèmia, però s'ha agreujat a causa de l'autoaïllament provocat pel Brexit i el propi Covid-19.





Fotografia d'un supermercat britànic compartida per @kwsmithwriter al Twitter





Aproximadament 14.000 conductors de camions europeus van abandonar el Regne Unit l'any passat i només 600 han tornat, segons suggereixen les estadístiques.





McDonald 's, Costa i Greggs són només alguns dels establiments de menjar ràpid que s'han vist afectats per l'escassetat d'aliments. A el mateix temps, els supermercats importants, inclosos els quatre grans supermercats Tesco, Morrisons, Sainsbury 'si Asda, han vist com es buiden els prestatges dels seus centres durant les últimes setmanes.





Aquesta setmana, Steve Murrells, director executiu de Co-operative Group, va advertir que l'escassetat d'aliments està "en el pitjor nivell que mai hagi vist". Des cervesa fins pollastre, tot escasseja a causa de la decisió de la cadena de subministrament a nivell nacional. Al Regne Unit tenen por que la falta de subministrament pugui arribar fins a Nadal, deixant a el país sense menjar en una de les dates més assenyalades.





PUBS SENSE CERVESA





Alguns pubs s'han vist obligats a tancar després de no rebre suficients barrils de cerveses populars com Amstel, Fosters i Heineken. Mentrestant, altres bars que han pogut romandre oberts han instat els clients a provar una altra cervesa si la seva beguda preferida no està disponible.





Aquesta escassetat de cervesa es deu al fet que els conductors que treballen per a l'empresa de logística GXO, que subministra el 40% de les cerveses de pub i restaurants del Regne Unit, van estar en vaga per aconseguir un augment salarial. Finalment ho van aconseguir i van desconvocar les protestes, però el mal ja estava fet.





TANQUEN LES CADENES DE MENJAR RÀPID





La cadena de pollastres Nando 's es va veure obligada a tancar 50 dels seus restaurants a principis d'aquest mes després de veure afectada per problemes de subministrament. Tots els seus restaurants han reobert des de llavors.







KFC també va confirmar que faltaven alguns dels elements del seu menú, encara que no va especificar exactament el que no estava disponible. Mentrestant, un portaveu de Beefeater va dir que estava experimentant escassetat de pollastre i de cervesa embotellada.





Richard Griffiths, director executiu de British Poultry Council, ha explicat que les empreses havien informat d'una caiguda del 5% al 10% en la producció setmanal de pollastre com a resultat de problemes amb la força laboral.