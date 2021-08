La meitat d'hospitalitzats per Covid-19 segueix tenint problemes de salut després d'un any

La majoria dels símptomes de la COVID-19 en els pacients hospitalitzats es resolen en un termini de 12 mesos; però, al voltant de la meitat segueix experimentant al menys un símptoma persistent, segons ha revelat un estudi de 1.276 pacients a Wuhan (Xina) publicat a la revista 'The Lancet'.





Al voltant d'una de cada tres persones seguia experimentant dificultat per respirar i les deficiències pulmonars persistien en alguns pacients, especialment en els que havien patit la malaltia més greu amb COVID-19 (als 12 mesos, el 35,7% dels pacients que es van sotmetre a proves addicionals de salut pulmonar presentaven deficiències de difusió, és a dir, una reducció del flux d'oxigen dels pulmons al torrent sanguini [87/244]).





En general, els supervivents de la COVID-19 estaven menys sans que les persones de la comunitat en general que no s'havien infectat amb el virus de la SARS-CoV-2 (aparellats per edat, sexe i condicions preexistents).





"El nostre estudi és el major realitzat fins a la data per avaluar els resultats de salut dels supervivents de la COVID-19 hospitalitzats després de 12 mesos d'haver emmalaltit. Tot i que la majoria es va recuperar bé, els problemes de salut van persistir en alguns pacients, especialment en els quals havien estat en estat crític durant la seva estada a l'hospital. els nostres resultats suggereixen que la recuperació d'alguns pacients trigarà més d'un any, i això s'hauria de tenir en compte a l'hora de planificar la prestació de serveis sanitaris després de la pandèmia " , explica el professor Bin Cao, del Centre Nacional de Medicina Respiratòria de l'Hospital de l'Amistat Xina-Japó (Xina).





Els pacients havien estat donats d'alta de l'Hospital Jin Yin-tan de Wuhan (Xina) entre el 7 de gener i el 29 de maig de 2020. Es van sotmetre a controls de salut detallats als sis i 12 mesos (presos de la data en que van experimentar per primera vegada els símptomes de COVID-19) per avaluar qualsevol símptoma en curs i la seva qualitat de vida relacionada amb la salut. Aquests controls van incloure qüestionaris presencials, exàmens físics, proves de laboratori i una prova de marxa de sis minuts per mesurar els nivells de resistència dels pacients.





L'edat mitjana (mitjana) dels pacients inclosos en l'estudi era de 57 anys. Els resultats dels pacients es van seguir durant una mitjana (mitjana) de 185 dies (control als sis mesos) i 349 dies (control als 12 mesos).





Molts símptomes es van resoldre amb el temps, independentment de la gravetat de la malaltia COVID-19 inicial. La proporció de pacients que seguien experimentant al menys un símptoma al cap d'un any va descendir del 68 per cent als sis mesos (831 / 1.227) al 49 per cent als 12 mesos (620 / 1.272). Aquesta disminució es va observar independentment de la gravetat de la COVID-19 que els pacients havien experimentat quan van ser hospitalitzats.





La fatiga o la debilitat muscular va ser el símptoma més comunament reportat, amb al voltant de la meitat dels pacients experimentant això als sis mesos (52%, 636 / 1.230), caient a un de cada cinc pacients a l'any (20%, 255 /1.272). Gairebé un terç dels pacients van declarar tenir dificultat per respirar als 12 mesos, xifra lleugerament superior a la dels sis mesos (30% als 12 mesos [380 / 1.271] enfront del 26 per cent als 6 mesos [313 / 1.185 ]).





Això va ser més freqüent en els pacients que havien estat més greument malalts i havien estat connectats a un respirador durant la seva estada a l'hospital (39%, 37/94), en comparació amb els que no havien necessitat tractament amb oxigen (25%, 79/317).





En el control als sis mesos, 349 participants en l'estudi es van sotmetre a una prova de funció pulmonar i 244 d'aquests pacients van realitzar la mateixa prova als 12 mesos. La proporció de pacients que van experimentar un deteriorament de la difusió no va millorar dels sis als 12 mesos i això es va observar en tots els grups, sense importar el grau de malaltia que havien tingut en el moment de l'hospitalització (no van necessitar oxigen suplementari durant la hospitalització: 21% als 6 mesos [12/57], 23% als 12 mesos [13/56]; necessitar oxigen suplementari: 26% als 6 mesos [32/124], el 31% als 12 mesos [36 / 117]; necessitar ventilació durant l'hospitalització: 57% als 6 mesos [39/69], el 54% als 12 mesos [38/70]).





També en el control als sis mesos, es va realitzar una TC de tòrax a 353 participants en l'estudi. Al voltant de la meitat d'ells van mostrar anomalies pulmonars en l'exploració i se'ls va oferir repetir als 12 mesos (52,7%, 186/353). Dels 118 pacients que van completar l'exploració als 12 mesos, la proporció de pacients amb anomalies disminuir substancialment en tots els grups, però seguia sent elevada, especialment en el grup més crític (39% [11/28]; 40% [21 / 52]; el 87% [33/38]).





En el control als 12 mesos, 1.252 dels pacients van informar de la seva situació laboral abans i després de rebre l'alta hospitalària. Al voltant de la meitat dels pacients s'havien jubilat abans de la COVID-19 (53%, 658 / 1.252), el que reflecteix la major edat del grup d'estudi (mitjana d'edat de 57 anys).





Dels pacients que havien estat empleats a temps complet o parcial abans de caure malalts, la majoria havia tornat al seu treball original (88%, 422/479) i la majoria havia tornat al seu nivell de treball anterior a la COVID-19 ( 76%, 321/422) en un termini de 12 mesos. Entre els que no van tornar al seu treball original, el 32 per cent van citar una disminució de la funció física (18/57), el 25 per cent no estaven disposats a realitzar la seva funció anterior (14/57) i el 18 per cent estaven desocupats (10/57).





En comparació amb els homes, les dones eren 1,4 vegades més propenses a informar de fatiga o debilitat muscular, dues vegades més propenses a informar d'ansietat o depressió, i gairebé tres vegades més propenses a tenir un deteriorament de la difusió pulmonar després de 12 mesos.





Les persones que havien estat tractades amb corticosteroides durant la fase aguda de la seva malaltia amb COVID-19 tenien 1,5 vegades més probabilitats d'experimentar fatiga o debilitat muscular després de 12 mesos, en comparació amb les que no havien estat tractades amb corticosteroides durant la seva malaltia. Els autors afirmen que serà important fer un seguiment d'aquests resultats en futures investigacions per entendre millor per què els símptomes de la COVID-19 persisteixen en algunes persones.





En comparació amb les persones de la mateixa edat, sexe i problemes de salut preexistents que no havien patit COVID-19, els supervivents hospitalitzats tenien més probabilitats d'experimentar dolor o malestar als 12 mesos (29% dels supervivents de COVID-19 [ 337 / 1.164] enfront del 5% de la comunitat en general [53 / 1.164]).





També era més probable que experimentessin problemes de mobilitat (9% [103 / 1.164] enfront del 4% [41 / 1.164]). Tots els símptomes registrats en el qüestionari de l'estudi eren més freqüents en les persones que havien tingut COVID-19, en comparació amb les persones de la comunitat en general que no havien tingut COVID-19.





La salut mental és una consideració important en la recuperació dels pacients amb COVID-19. Un nombre lleugerament major de pacients va experimentar ansietat o depressió a l'any que als sis mesos (23% als 6 mesos [274 / 1.187] enfront del 26 per cent als 12 mesos [331 / 1.271]) i la proporció va ser molt més gran en els supervivents de la COVID-19 que en les persones aparellades de la comunitat en general (26% [300 / 1.164] enfront del 5% [59 / 1.164]).