Alerten de l'extinció massiva d'espècies a Europa: es reduirà un 30% la diversitat de vertebrats

La pèrdua de vertebrats amenaçats no és només una tragèdia ètica sinó que pot tenir efectes dramàtics en el funcionament dels ecosistemes. Les dades compilats de 50.000 vertebrats en sis regnes biogeogràfics han revelat que la pèrdua d'espècies amenaçades causaria una disminució de fins al 30% de la diversitat d'espècies, principalment a Europa i Àsia.





Els resultats, publicats a la revista 'Nature Communications', es poden aplicar per establir prioritats de conservació per a espècies que atorguen funcions ecològiques úniques a la regió en particular.





Ós a Eslovènia - Unsplash





El nombre d'espècies de vertebrats que habiten en les diferents regions del món és molt variable, a l'igual que la proporció d'espècies amenaçades. Algunes regions, com els tròpics, tenen més espècies amenaçades del que s'espera donat el nombre total d'espècies. No obstant això, la vulnerabilitat dels ecosistemes davant la pèrdua contínua d'espècies no depèn només del nombre d'espècies, sinó també del seu paper ecològic.





A quests papers depenen de les característiques de les espècies, la seva grandària, pes, forma, capacitat reproductiva o el recurs alimentari que utilitzen. Si les espècies amenaçades tenen característiques similars a les espècies no amenaçades, la pèrdua de funcions deguda a l'extinció de les espècies amenaçades podria ser compensada per altres espècies. Per contra, si les espècies amenaçades tenen característiques úniques, la seva pèrdua pot tenir un efecte dramàtic en el funcionament dels ecosistemes i en els serveis que proporcionen al benestar humà.





Per entendre com les diferents regions del món podrien veure afectades funcionalment per la pèrdua de vertebrats amenaçats, un grup d'investigació de la Universitat de Tartu i la Universitat Paul-Sabatier, a França, va recopilar dades de les característiques de 50.000 espècies de vertebrats (al voltant del 70% de tots els vertebrats) i la seva presència espacial en els sis principals regnes biogeogràfics.





A continuació, van comparar si la pèrdua d'espècies amenaçades tindrà conseqüències similars sobre la diversitat funcional en cada regne biogeogràfic per a cada grup de vertebrats.

Per als cinc grups de vertebrats (ocells, mamífers, rèptils, amfibis i peixos d'aigua dolça) la pèrdua d'espècies actualment identificades com amenaçades d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) causaria efectes molt diferents que van des una disminució gairebé nul·la fins a una pèrdua de fins al 30% de la diversitat funcional dels regnes.





El regne indo-malai seria el més afectat per la pèrdua d'espècies amenaçades per als mamífers i les aus (fins a un 20% de disminució de la diversitat funcional), mentre que el regne paleàrtic seria el més afectat pels rèptils, els amfibis i els peixos d'aigua dolça (fins a un 30% de disminució).





L'autor principal, el doctor Aurèle Toussaint, assenyala que l'estudi "tindrà importants conseqüències en termes de planificació de la conservació. El regne indo-malai no només hi ha la major proporció de vertebrats amenaçats de la Terra, sinó també espècies amenaçades amb trets funcionals únics --afegeix--. la seva pèrdua posaria en greu perill aquests fràgils ecosistemes. Això posa de manifest la necessitat d'actuar per a la conservació de la biodiversitat a Àsia ".





Per entendre l'amenaça actual i futura a la diversitat funcional, primer hem de conèixer la distribució de la diversitat funcional en els regnes. A causa del llarg llegat evolutiu dels diferents grups taxonòmics, les espècies han evolucionat de forma diferent en cada regne biogeogràfic i, per tant, podrien haver explorat estratègies ecològiques diferents.





Els investigadors van descobrir que, en el cas de les aus i els mamífers, que es veuen menys afectats per les barreres geogràfiques a través de grans distàncies, la majoria de les estratègies ecològiques de el món estan representades en cada regne.





Així, la diversitat funcional de cada regne és comparable a la diversitat funcional global, i la pèrdua d'espècies amenaçades tindrà conseqüències similars a tot el món, però amb diferent intensitat.





En el cas dels mamífers, la pèrdua de diversitat funcional està relacionada principalment amb la pèrdua de les espècies de primats més carismàtiques, com els ximpanzés ( 'Pa troglodytes'), els bonobos ( 'Pa paniscus') i els goril·les ( 'Gorilla spp. ') a l'Àfrica, o els orangutans (' Poso spp. ') en el regne indo-malai, juntament amb alguns micos aranya (' Ateles spp. ') i micos caputxins (' Cebus spp. ') en els tròpics sud-americans .





En el cas de les aus, la pèrdua de diversitat funcional en el regne indo-malai es deu principalment a la pèrdua de grans aus com el ibis d'espatlles blancs ( 'pseudibis davisoni') o el voltor indi ( 'Gyps indicus'), que estan molt a prop de l'extinció, principalment a causa de la pèrdua i degradació de l'hàbitat.