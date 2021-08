L'eficàcia de la vacuna disminueix en últims mesos però segueix protegint

Les vacunes contra la COVID-19 segueixen sent eficaços, però la seva potència ha disminuït en els últims mesos, segons un estudi realitzat als Estats Units en vuit centres sanitaris.





Els científics van calcular que l'eficàcia de la vacuna era del 80 per cent en un gran grup de treballadors de primera línia totalment vacunats entre desembre de 2020 i agost de 2021, en comparació amb el 91 per cent dels estudis anteriors.





Les estimacions es van basar en les proves de PCR de COVID-19 i no van mesurar si hi va haver canvis en l'eficàcia per protegir contra la malaltia greu, incloent l'hospitalització i la mort.





Els autors afirmen que una de les raons del canvi podria ser la disminució de la immunitat, és a dir, la reducció de la força de les defenses activades per la vacuna contra el virus. La diferència també pot reflectir el fet que les vacunes no són tan eficaços contra la variant Delta de virus SARS-CoV-2, altament contagiosa, que des de juny de 2021 s'ha convertit en la causa més comuna de COVID-19 als Estats Units.





"Les vacunes segueixen ajudant a salvar vides i a evitar que la gent emmalalteixi, tot i que el seu rendiment disminueix lleugerament al llarg de molts mesos. Aquestes dades, combinats amb d'altres, demostren que les persones vacunades tenen moltes menys probabilitats de contraure la COVID -19 i són molt menys propenses a ser hospitalitzades ", explica el doctor Matthew Thiese, professor associat de el Centre de Salut Ocupacional i Ambiental de les Muntanyes Rocalloses de la Universitat de Utah (Estats Units).





L'estudi va realitzar un seguiment de 4.136 membres de personal sanitari, personal de primera intervenció i treballadors essencials que no havien tingut prèviament COVID-19. Els participants en l'estudi van enviar mostres per a les proves de PCR setmanalment i 2.976 participants van ser vacunats completament dins el període d'estudi, rebent les vacunes de Pfizer-BioNtech (65 per cent), Moderna (33 per cent) o Johnson & Johnson (2 per cent). Els resultats de les proves d'aquests grups entre el 14 de desembre de 2020 i el 14 d'agost de 2021 mostren que:





Entre els participants de l'estudi no vacunats, es van produir 194 infeccions en 181.357 dies-persona (total combinat de el nombre de dies de proves per a aquest grup). Entre els participants totalment vacunats, es van produir 34 infeccions en 454.832 dies-persona.





Durant aquest període de temps, les vacunes van ser eficaços en un 80 per cent per a tots els participants en l'estudi totalment vacunats, però les dades preliminars indiquen que la intensitat de les vacunes pot disminuir amb el temps, amb una eficàcia menor després de cinc o més mesos després de la vacunació completa.





A més, les vacunes semblaven ser menys eficaços durant els últims 43 dies de el període d'estudi, quan Delta va esdevenir la variant de virus predominant. No obstant això, com la mida de les mostres era petit, aquests resultats no van ser estadísticament significatius. Aquestes tendències s'investigaran més a fons en futurs estudis.