Una persecució a Lleida acaba amb un detingut, que era reclamat per un jutjat de Sant Boi

@GuardiaUrbanaLleida





La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dijous un veí de Lleida, de 45 anys i natural d'Algèria, per conduir de forma temerària tot i tenir retirat el carnet per pèrdua dels punts. Cap a les vuit del vespre, agents del cos van observar al carrer Príncep de Viana un vehicle implicat en un accident de trànsit el dia abans el conductor de qual tenia vigent una ordre de recerca i detenció d'un Jutjat de Sant Boi de Llobregat.





La policia va aturar el vehicle i va identificar el conductor, que anava acompanyat de la dona i de la filla, menor d'edat. De cop i volta, l'home va arrencar el vehicle i va fugir a gran velocitat, saltant-se diversos semàfors en vermell i circulant en contra direcció al carrer Sant Ruf on va acabar aturant el cotxe.





L'home va ser detingut per la Urbana per l'ordre de recerca i detenció vigent. A més, també se li van instruir diligències penals per la pèrdua de vigència del permís de conduir i se'l va denunciar per les diverses infraccions de trànsit comeses.