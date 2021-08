Can Ruti implanta el primer dispositiu a l'Estat per seguir remotament el cor de pacients

@hgermanstrias







Un equip de cardiòlegs de l’Hospital Germans Trias ha implantat amb èxit un nou dispositiu de monitoratge remot del cor. Aquest sensor, anomenat V-LAP, permet que els cardiòlegs puguin fer un seguiment diari i a distància de l’activitat del cor dels pacients amb insuficiència cardíaca i, a través de la informació telemètrica, detectar a temps real els canvis en la pressió del flux sanguini en l’aurícula esquerra del cor, que indica un empitjorament de la funció del mateix.





"Els pacients que reben aquest implant poden monitorar la seva malaltia des de la comoditat del seu domicili. Aquest fet és especialment rellevant en el context de pandèmia que vivim”, destaca Antoni Bayés, director clínic del servei de Cardiodolia.





V-LAP és un microordinador digital i sense bateria que es carrega a distància des de l’exterior del cos del pacient i que el pot acompanyar durant tota la seva vida. El sensor telemètric ha estat validat en l’estudi que porta el mateix nom, V-LAP, un assaig clínic en el que també hi participen investigadors d’Alemanya, Itàlia, Israel i el Regne Unit.





UNA INTERVENCIÓ PIONERA





L’equip d’Hemodinàmica de Germans Trias, liderat pel metge Omar Abdul-Jawad, va realitzar la primera intervenció per implantar el sensor el 21 de juliol. La intervenció va ser pionera a l’Estat i la pacient, de 80 anys, va ser donada d’alta al cap de pocs dies.





Al mes de setembre hi ha programades dos intervencions més a pacients de Can Ruti. La insuficiència cardíaca, una malaltia d’alta prevalença





QUÈ ÉS LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA?





Es tracta d’una malaltia d’alta prevalença que, degut a l’augment de l’esperança de vida i als millor resultats obtinguts en el tractament d’altres cardiopaties, com l’infart de miocardi, està adquirint xifres epidèmiques a Europa, on es calcula que hi ha uns 10 milions de persones afectades.





La insuficiència cardíaca succeeix quan el cor no bombeja suficient sang a la resta del cos. Això provoca símptomes com manca d'alè a l'hora de respirar, tos seca, sudoració en els turmells i les cames, guany de pes, fatiga i ritmes cardíacs irregulars, que suposen una pèrdua de la qualitat de vida dels pacients.