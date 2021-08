Sergio Ibáñez aconsegueix penjar-se la plata en els -66 quilos de judo

@EP





El judoka aragonès, Sergio Ibáñez, ha conquistat aquest divendres la medalla de plata en la categoria de -66 quilos dels Jocs Paralímpics d'Espanya, després de caure en la final davant l'uzbek, Uchkun Kuranbaev, número quatre del món.





L'esportista de Saragossa, de 22 anys i setè del rànquing mundial, ha signat un gran recorregut al Nippon Budokan on no ha acusat els nervis de la seva primera cita paralímpica i s'ha plantat amb molta seguretat a la final del seu pes, després de desfer- d'alguns dels millors judoques del rànquing mundial, als quals ha aconseguit sempre portar al seu terreny.





La marxa d'Ibáñez, que ja ha estat capaç de pujar a podi en Campionats Absoluts,

començar a vuitens davant el porto-riqueny Luis Jabdiel Pérez, 14 del rànquing. L'espanyol va portar la

iniciativa en tot moment, però el centreamericà va aconseguir puntuar primer. No obstant això, Ibáñez va saber refer-se al moment per immobilitzar amb la tècnica 'Sode-guruma-jime' i vèncer-lo per 'ippon'.





A continuació, per poder entrar en la lluita per les medalles, el saragossà tenia un repte més

complicat davant el azeirbayano Namig Abasli, dues del rànquing, però a què va aconseguir dominar. El seu rival va patir dues amonestacions, però va aconseguir arribar al 'punt d'or' on va haver de arriscar més. Ibáñez ho va aprofitar i el va derrotar per 'waza ari'.





Finalment, per assegurar-se una medalla, el saragossà hauria de derrotar el georgià Giorgi

Gamjashvili, tercer del rànquing. Animat per les seves bones actuacions, l'espanyol va solucionar molt ja el pas a la final. En només 43 segons, es va desfer del seu oponent i guanyar per

'Waza ari'.





Per assolir la glòria paralímpica havia de batre l'uzbek Uchkun Kuranbaev, que havia deixat

fora al número u del món i que va ser un oponent molt incòmode. Ibáñez no ha pogut imposar la seva estratègia i el combat s'ha anat a l' 'punt d'or' on el seu rival estava amb dues amonestacions.





El judoka espanyol ha intentat llavors portar la iniciativa i en una clau semblar anotar un "waza ari ', celebrat per tot el seu equip tècnic, però que, en canvi, va acabar sent per a Kuranbaev, que es va quedar l'or davant la incredulitat i enuig de l' saragossà, que es va sumir en les llàgrimes abans de pujar minuts després al podi.