Renfe habilita un bus entre la Garriga i les Franqueses, el tram afectat per les obres de l’R3

A partir del 30 d’agost, un bus llançadora unirà les estacions de la Garriga i les Franqueses del Vallès per suplir els sis trens afectats per les obres de desdoblament de l’R3. Els treballs comportaran l’eliminació de la via 4 de l’estació de la Garriga per on circulen diàriament sis trens amb origen o destinació Barcelona que, mentre durin les obres, s’aturaran a les Franqueses.





La resta de trens que passen per la Garriga (56) seguiran operant amb normalitat. Des de la plataforma d'usuaris ‘Perquè no ens fotin el tren’, celebren que s'hagi habilitat un alternativa tot i que la veuen "poc atractiva" perquè un trajecte que en tren es fa en sis minuts, en bus superarà el quart d'hora.





Per a la plataforma, l'alternativa desitjada per no perdre el 10% de les freqüències a l'estació de la Garriga era que els 6 trens, en comptes d’aturar-se a les Franqueses, continuessin per una altre via fins a Vic on podrien donar la volta i, de retruc, millorar el servei a la resta de municipis.