Sindicats policials denuncien un "augment d'agressions" als agents en la dissolució dels botellots

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha denunciat aquest divendres un "augment d'agressions" als agents en el context de la dissolució de botellots a les festes de Gràcia i Sants de Barcelona. Per aquest motiu reclama "mecanismes que assegurin una resposta ferma i ràpida" davant les agressions.





En el mateix sentit s'ha expressat el sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que critica la "manca de suport institucional" davant els llançaments d'objectes. Aquest sindicat detalla que els agents de la Guàrdia Urbana han tingut des del gener del 2016 al maig del 2021 406 accidents de treball amb baixa laboral per agressions, i des del 2015 s'han instruït 1.004 atestats per atemptat contra agents de l'autoritat.





En concret, USPAC demana l'activació d'un servei de defensa jurídica ininterromput i que hi hagi més personal els caps de setmana i dies de botellots. També volen que s'equipin les patrulles amb càmeres unipersonals i altres tipus de càmeres com les utilitzades a les manifestacions i a les comissaries. Finalment, reclamen un casc unipersonal per les unitats que no en tenen.