Aquesta és la nova crema de Tofu que ha llançat Mercadona i que està arrasant

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha presentat la seva nova Crema de Tofu, de la qual en ven més de 1.600 terrines diàries. Encara que pretén agradar a tot tipus de client, la companyia l'ha pensat especialment per aquells que no consumeixen lactis i opten pel tofu com a alternativa vegetal o, simplement, volen gaudir també d’una crema amb aquest ingredient.





@Mercadona





Amb melmelada, salmó, alvocat o fruita seca, és ideal en torrades, sandvitxos i canapès. A més, aporta cremositat a postres, pastissos, salses o qualsevol tipus de plat.





El tofu és un producte originari de la cuina oriental i s'elabora a partir de la soja. La Crema de Tofu Hacendado l’elabora el Proveïdor Totaler Frías Nutrición a la seva planta de Burgos.