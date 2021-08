Augmenten a més de 170 els morts en l'atemptat de Kabul perpetrat per l'ISIS-K

@NYT





El nombre de morts pels atacs de dijous a l'aeroport de Kabul ja supera els 170. La majoria són afganesos que volien per fugir de país i fins al moment hi ha 3 nord-americans morts, tots soldats, que custodiaven l'Abbey Gate, un dels accessos. A més, hi ha 200 ferits per l'atemptat perpetrat pel grup gihadista Estat Islàmic del Korasan (ISIS-K, per les seves sigles en anglès).





Pel que fa al trànsit aeri, aquest divendres s'han reprès els vols d'evacuació, mentre diversos països, entre ells el Regne Unit, ja han advertit que estan en les últimes hores de l'operació. Espanya o Austràlia, han donat finalment per concloses les operacions a Kabul.





L'ATEMPTAT





L'atac suïcida va passar aquest dijous després de dies en què els governs de diversos països havien alertat de la possibilitat d'atemptats a l'aeroport, on milers de persones intentaven entre d'accedir a algun dels vols d'evacuació des de la presa de la capital afganesa pels talibans el passat 15 d'agost.





L'explosió va tenir lloc a mitja tarda, i aviat es van divulgar a les xarxes socials imatges de desenes de cossos ensangonats i mutilats situats a la perifèria de l'aeròdrom, on molts civils portaven dies intentant que les forces de seguretat els permetessin entrar.













Hores més tard, la branca afganesa del grup gihadista Estat Islàmic va reivindicar l'atac.

El principal portaveu talibà, Zabihulla Mujahid, va condemnar "enèrgicament l'atac a civils a l'aeroport de Kabul, que va tenir lloc en una zona on les forces nord-americanes són responsables de la seguretat".





Es tracta del primer atac d'aquest tipus des que els talibans van prendre el control de país el passat 15 d'agost amb la presa de la capital afganesa, tot i els rigorosos controls de seguretat dels islamistes a tota la ciutat.





LA RESPOSTA DE BIDEN





El president dels Estats Units, Joe Biden, va prometre aquest dijous després de l'atemptat, "perseguir" als autors. "Per a aquells que van executar aquest atac, així com per a qualsevol que li vulgui mal als Estats Units, sàpiguen això: no perdonarem. No oblidarem. Els perseguirem i els farem pagar ", va dir. Els Estats Units respondrà "amb força i precisió", ha afirmat, després que el grup terrorista ISIS-K s'atribuís el mortal atemptat.





En un discurs a la nació des de la Casa Blanca, Biden va dir "herois" als militars nord-americans abatuts i va dir que la missió d'evacuació de Kabul continuarà fins dimarts que ve, quan es preveu la retirada final de les tropes militars dels Estats Units.

"No serem dissuadits per terroristes. No els permetrem aturar la nostra missió. Continuarem l'evacuació ", va assegurar el mandatari demòcrata.