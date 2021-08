Arriba a Torrejón el darrer avió de la missió espanyola d'evacuació a l'Afganistan

@EP





El darrer avió de la missió espanyola a l'Afganistan ha tocat terra a dos quarts de vuit del vespre d'aquest divendres a l'aeròdrom militar de Torrejón de Ardoz. En total són 195 persones, entre militars, cos diplomàtic, així com col·laboradors afganesos i les seves famílies.





Amb ells a Espanya hi ha un total de 2.206 les persones evacuades de l'Afganistan. D'aquests, hi ha un miler de refugiats que ja han estat distribuïts pel sistema d'acollida i prop de mig miler més ho farà en els pròxims dies. En aquest sentit, l'Estat mantindrà actiu el campament de Torrejón almenys una setmana més, fins que es reallotgin els afganesos que manquen. Durant el procés d'evacuació, han arribat a Torrejón disset vols, dels quals onze noliejats per Espanya.





Dels 2.206 evacuats, 1.607 corresponen al contingent espanyol, 336 a la UE, 131 als Estats Units, 50 de la OTAN i 21 de Portugal. Un 47% són dones i un 40% són menors. A Dubai, on fan escala els avions militars perquè els evacuats puguin arribar a Espanya amb vols comercials, queden encara mig centenar de militars que arribaran diumenge a Saragossa.





D'altra banda, aquest dissabte està previst Pedro Sánchez visiti amb el rei Felip VI la base de Torrejón de Ardoz.