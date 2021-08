Investigadors troben el punt feble de la covid: Podria ser l'inici d'un tractament?

@EP





Des del començament de la pandèmia la ciència ha realitzat enormes esforços per trobar un tractament antiviral segur i efectiu per combatre el SARS-CoV-2. I si bé hi va haver avenços impensats en el desenvolupament de vacunes, i s'estan aplicant activament enfocaments experimentals en la reutilització de fàrmacs autoritzats per a altres fins, el medicament específic contra aquest nou virus encara no va poder ser desenvolupat. Fins ara?





Segons un article recentment publicat, "certes regions del genoma del SARS-CoV-2 podrien ser un objectiu adequat per a futurs medicaments". Això és el que ara han descobert investigadors de la Universitat Goethe, juntament amb els seus col·laboradors en el consorci internacional COVID-19 -NMR.





Els investigadors han identificat diverses molècules petites que s'uneixen a certes àrees del genoma del SARS-CoV-2 i que gairebé mai s'alteren per mutacions. Se sap que quan el SARS-CoV-2 infecta una cèl·lula, introdueix el seu ARN en ella i el reprograma de tal manera que la cèl·lula primer produeix proteïnes virals i després partícules virals completes.





En la recerca de molècules efectives contra el SARS-CoV-2, els científics fins ara s'havien concentrat principalment en les proteïnes virals i en la manera de bloquejar-les, ja que aquest mecanisme podria prevenir, o almenys alentir, la replicació viral. Però sembla que, en atacar el genoma del coronavirus, una molècula d'ARN llarga, també podria aturar o alentir la replicació viral.





L'ESTUDI, PAS A PAS





Els científics del consorci COVID-19-NMR, coordinat pel professor Harald Schwalbe, de l'Institut de Química Orgànica i Biologia Química de la Universitat de Goethe, a Frankfurt, han completat un important primer pas en el desenvolupament d'una nova classe de drogues contra el SARS-CoV-2 en identificar 15 segments curts del genoma del virus que són molt similars en diversos coronavirus i se sap que realitzen funcions reguladores essencials. D'altra banda, han ressaltat que en el transcurs de 2020, aquests segments poques vegades es van veure afectats per mutacions.





Per al treball, els investigadors van permetre que una biblioteca de substàncies de 768 molècules petites i químicament simples interactuaran amb els 15 segments d'ARN i van analitzar el resultat mitjançant espectroscòpia de RMN.





En l'espectroscòpia de RMN, les molècules es marquen primer amb tipus especials d'àtoms (isòtops estables) i després s'exposen a un fort camp magnètic. Els nuclis atòmics s'exciten mitjançant un pols curt de radiofreqüència i emeten un espectre de freqüència s, amb l'ajuda del qual és possible determinar l'estructura de l'ARN i de les proteïnes i com i on s'uneixen les molècules petites.





UN PRIMER RESULTAT





Això va permetre a l'equip d'investigació dirigit pel professor Schwalbe identificar 69 molècules petites que s'unien a 13 dels 15 segments d'ARN.





"Tres de les molècules fins i tot s'uneixen específicament a un sol segment d'ARN. A través d'això, vam poder demostrar que l'ARN del SARS-CoV-2 és molt adequat com una possible estructura diana de fàrmacs", precisa l'investigador.





"En vista de la gran quantitat de mutacions del SARS-CoV-2, aquests segments d'ARN conservadors, com els que hem identificat, són particularment interessants per desenvolupar inhibidors potencials. I atès que l'ARN viral representa fins a dos terços de tot l'ARN en una cèl·lula infectada, hauríem de poder interrompre la replicació viral a una escala considerable mitjançant l'ús de molècules adequades", explica.







"Els resultats, així com l'enfocament metodològic presentat aquí, afectaran els enfocaments de la química mèdica, però també la focalització cel·lular de l'ARN de SARS-CoV-2", han conclòs esperançats els investigadors.