La intel·ligència dels Estats Units segueix treballant per descobrir l'origen de la covid-19

@EP





Una investigació duta a terme per la Intel·ligència dels Estats Units no ha pogut determinar l'origen de la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, i considera "plausibles" les hipòtesis de l'exposició natural a un animal infectat i la de la fugida d'un laboratori.





Un resum no classificat de l'informe, publicat aquest divendres després de la investigació ordenada pel president, Joe Biden, mostra que la Intel·ligència està dividida entre les dues teories, però hi ha consens en què les dues són "plausibles".





En concret, quatre agències de la comunitat d'Intel·ligència i el Consell Nacional d'Intel·ligència creuen que "probablement" el virus va saltar d'un animal a un humà.





Una altra de les agències ha mostrat una "confiança moderada" en què la primera infecció amb SARS-CoV-2 a un humà "probablement" va ser el resultat d'un incident en un laboratori que "probablement va involucrar experimentació, manipulació d'animals o mostreig per part de l'Institut de Wuhan", recull la cadena de televisió CNN. Tres agències han assenyalat que no poden posicionar-se amb cap de les dues teories sense informació addicional.





Si bé l'informe no arriba cap hipòtesi concloent, sí que ha rebutjat que la COVID-19 es desenvolupés com una arma biològica i especifica que és "poc probable" que la malaltia es dissenyés genèticament.





La investigació addueix que necessitaria més informació sobre els primers dies de la pandèmia per proporcionar "una explicació més definitiva de l'origen de la COVID-19" i, en aquest sentit, ha assenyalat que la comunitat científica internacional "no té" de mostres clíniques o d'una "comprensió completa de les dades epidemiològiques" dels primers casos de la malaltia.





En aquest context, ha criticat la falta de voluntat de la Xina per cooperar i ha assenyalat que la seva "cooperació" és necessària per "arribar a una avaluació concloent" sobre l'origen del virus. "Pequín, però, continua obstaculitzant la investigació global, es resisteix a compartir informació i culpa a altres països, inclosos els Estats Units".





CONTINUAR TREBALLANT



Biden ha garantit que els "esforços" de Washington per comprendre els orígens de la pandèmia "no s'aturaran". "Farem tot el possible per rastrejar les arrels d'aquesta pandèmia que ha causat tant dolor i mort a tot el món, perquè puguem prendre totes les precaucions necessàries per evitar que torni a passar", ha afegit en un comunicat emès després de la publicació de l'informe.





En el text, el president dels Estats Units ha carregat contra la Xina, assenyalant que, "des del principi", el seu Govern "ha treballat per evitar que els investigadors internacionals i els membres de la comunitat de salut pública mundial" accedeixin a la informació "crítica" sobre els orígens de la pandèmia.





Així, ha lamentat que la Xina "segueix rebutjant les crides a la transparència i retenint informació, fins i tot quan el nombre de víctimes segueix augmentant". "El món mereix respostes i no vull reposar fins que les obtinguem", ha continuat, abans de remarcar que la informació és necessària "per prevenir noves pandèmies".





"Continuarem pressionant la Xina perquè s'adhereixi a les normes i estàndards científics, inclòs l'intercanvi d'informació i dades dels primers dies de la pandèmia", ha incidit.