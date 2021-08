Espanya suma tres noves medalles d'or en els jocs paralímpics

@EP





La delegació espanyola a Tòquio segueix sumant metalls. Durant la matinada espanyola, Yassine Ouhdadi, Kim López i la parella Susana Rodríguez i Sara Loehr han aconseguit penjar-se les medalles d'or. Amb això, Espanya ja ha sumat 4 ors en els tot just quatre dies que es porten disputats dels jocs paralímpics.





YASSINE OUHDADI





El corredor espanyol no només s'ha penjat la medalla d'or en els 5.000 metres per a esportistes amb discapacitat visual, sinó que a sobre ho ha aconseguit com a nou rècord d'Europa. 14'34 "13. Aquesta ha estat la marca de Yassine Ouhdadi que ja és campió olímpic a una cursa que ha entrat en la història.





KIM LÓPEZ





Kim López tampoc ha volgut quedar-se enrere. L'atleta espanyol ha aconseguit penjar-se la medalla d'or, a més d'aconseguir el rècord del món. Una altra medalla amb rècord i una altra espectacular gesta per a l'esport espanyol. A més, amb la victòria, el valencià ha aconseguit revalidar el títol de campió paralímpic. El seu llançament en pes ha arribat fins als 17,04 metres de distància.





SUSANA RODRÍGUEZ I SARA LOEHR





Una altra de les grans alegries del dia l'han donat la parella Susana Rodríguez i Sara Loehr. També s'han proclamat campiones paralímpiques en triatló en la classe PTVI per a esportistes amb discapacitat visual.