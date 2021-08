Puigneró assegura que els catalans no hauran de tornar a pagar els peatges com feien fins ara

@EP





El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha celebrat la fi de les concessions de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 nord i C-33, un model que, ha assegurat era "una forma d'espoli que feia massa anys que durava", durant una trobada amb la premsa.





Aquest model de finançament de les vies d'alta capacitat "ha estat un greuge comparatiu amb com s'han finançat i fet a tot l'Estat", ha apuntat el vicepresident, que ha recordat les campanyes de protesta que s'han realitzat al llarg dels anys.





Ha assegurat que els catalans no hauran de tornar a pagar peatges de la forma que s'ha fet fins ara "i més sabent que els ciutadans espanyols no han pagat per la quantitat de quilòmetres d'autovies que s'han fet" a la resta d'Espanya.





"El model actual en què els catalans paguen i els ciutadans espanyols no, no es repetirà", ha postil·lat Puigneró.





EUROPA



Ha recordat que la Unió Europea (UE) exigeix que totes les vies d'alta capacitat siguin de pagament a partir de 2024 i que aquest pagament sigui per ús i més gran com més es contamini.





"Sabem què vol la Unió Europea i els terminis marcats", ha explicat, i ha afegit que el Govern també té clar el model que vol Catalunya, però que no se sap el model que vol el Govern.





Per això ha emplaçat a l'Executiu central a definir "el model que vol i pretén per finançar les vies d'alta capacitat a partir d'ara".





Ha anunciat que el Govern "no posarà cap model sobre la taula en què els catalans continuïn pagant i els ciutadans espanyols no. Aquest model s'ha acabat".





TRASPÀS I RESCAT



Puigneró ha demanat el traspàs de l'AP-7 i l'AP-2 al seu pas per Catalunya per evitar "tenir dos tipus d'infraestructures gestionades amb dos models diferents".





A més ha reclamat que el Govern rescat dels quatre peatges que encara es mantindran a Catalunya a partir de dimecres que ve: el Túnel del Cadí (Lleida), el tram Sant Cugat-Manresa (Barcelona) de la C-16, el tram Castelldefels (Barcelona) -El Vendrell (Tarragona) de la C-32 i els Túnels de Vallvidrera (Barcelona).





Ha assegurat que aquest rescat significaria un desemborsament de 1.500 milions d'euros i que "això significa una desena part del dèficit fiscal que pateix anualment Catalunya", i ha recordat que les radials de Madrid van ser rescatades per valor de més de 3.000 milions d'euros.





INVERSIÓ A LA C-32 NORD



El Govern preveu que l'alliberament de la C-32 al seu pas pel Maresme (Barcelona) permeti descongestionar la N-II, especialment en la part sud de la comarca, entre el Masnou i Premià de Mar (Barcelona).





Per aquest motiu preveu una inversió de 120 milions entre 2022 i 2026 per millorar la connectivitat entre les dues vies i pacificar la N-II.





En concret, preveu la construcció de sis nous enllaços, que se sumaran als 18 ja existents, i la millora d'altres dos per a dotar-los de nous serveis.





La pacificació de la N-II es dividirà en dos trams tenint en compte que al Baix Maresme (Barcelona) la reducció prevista del trànsit permetrà integrar la via en el traçat urbà amb un carril bici continu en tot el seu recorregut, una reducció de la velocitat i una ampliació de les voreres.





Les actuacions a nord de Mataró (Barcelona) seran "més conservadores i menys radicals", segons el secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Ricard Font, ja que té més trànsit i s'ha d'adaptar a cada tram.