Descobreix de què estan fets, per a què serveixen i quins secrets amaguen els teus somnis

Un cop arriba la nit i les persones se'n van a dormir, les neurones s'activen i, moltes vegades, es produeix un viatge a un nou món. A vegades, es troben zones on ja han estat o altres són completament noves. Persones conegudes o estranyes, situacions incòmodes, somnis agradables, coses quotidianes, altres extraordinàries, persecucions, símbols o mil coses que s'amaguen darrere els somnis. I aquests, de vegades es recorden, però altres són completament oblidats.





Un especialista brasiler en somnis va escriure en el seu llibre: "els somnis són narratives subjectives, moltes vegades fragmentades i compostes d'elements -éssers, coses i llocs- que interactuen amb una auto representació de la persona que somia, que per norma general només s'observa el desplegament d'una trama".





Ribeiro és llicenciat en Biologia i ha realitzat diversos estudis científics a prop dels somnis, la seva composició, el que passa en ells i per què somiem amb certes coses. La idea és poder entendre la situació que s'amaga rere els somnis i que missatges envia la ment a les persones mentre dormen.





Segons explica Ribeiro, el món dels somnis ha estat molt oblidat durant els últims anys, però que a poc a poc s'ha anat reprenent. En poder-los estudiar a l'aconseguit esbrinar la complexitat que tenen els somnis. Explica que és una projecció que permet oblidar molts records que no són necessaris i retenir aquells que sí que ho són, a més de crear noves idees.





En paraules de Ribeiro a Infobae, els somnis estan fets d'una combinació de records latents de les persones. En aquest procés entren en joc factors com el desig o les pors de la persona que està somiant. I, citant Freud, es va referir al gran component de desig que tenen els somnis.









Això sí, moltes vegades les persones no aconsegueixen recordar el que han somiat. Una de les causes és perquè el somni en qüestió ha estat irrellevant. És una cosa que la ment de la persona va obviant, ja que poques vegades es parla d'ells en públic. Per poder-los recordar, Rierol indica que és important proposar-s'ho abans d'anar a dormir. Una altra de les accions que recomana és no aixecar-se de manera molt ràpida. D'aquesta manera, explica, s'allibera la norepinefrina que el que fa que hi hagi records sobre el que es fa i no sobre els somnis que s'han tingut.





Els somnis lúcids





Moltes persones afirmen que han pogut controlar un somni o que han estat conscients d'ell mateix. A això se l'anomena somni lúcid. Una pràctica que s'ha dut a terme durant diverses tradicions orientals i en zones indígenes que no han volgut deixar de somiar.





A més, Ribeiro considera que és possible interpretar els somnis que té una persona. L'entén com un oracle probabilístic. Una cosa que pot succeir, ja que és la millor possibilitat en aquest moment. Rierol afirma que les persones solen tenir petits desitjos, petits problemes i petites necessitats que fan que sigui molt difícil poder interpretar els somnis que tenen les persones.





No obstant això, afirma que quan succeeixen actes que són molt adversos a les persones, aquest oracle probabilístic es mostra de la seva major manera. El que fa és intentar que s'assemblin les emocions i els somnis impactants a la fi de túnel que està vivint la persona.





Finalment, ha volgut remarcar que segueixen existint misteris sobre el món dels somnis. Segons Ribeiro, hi ha algunes criatures en la ment de les persones que surten de manera directa des de l'inconscient. Són parts que viuen dins de la ment i que estan en contacte amb la part dels somnis de les persones, així que representen una frontera intrigant del coneixement neurobiològic.