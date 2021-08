El desallotjament de les festes de Sants acaba amb llançament d'objectes als Mossos d'Esquadra

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat aquest dissabte de matinada a persones aglomerades al parc de l'Espanya Industrial de Barcelona per la celebració de les festes de Sants.





La Guàrdia Urbana han insistit que durant la nit no s'ha produït "cap incident destacable", i les festes --que van començar el dimarts que s'allargaran fins diumenge.







No obstant això, alguns assistents a les festes majors de barri barceloní de Sants han llançat objectes aquest dissabte a la matinada a la línia policial dels Mossos d'Esquadra durant l'operatiu per desallotjar el parc de l'Espanya Industrial, on s'han produït aglomeracions.





Fonts dels Mossos han informat que algunes persones han llançat objectes, com ampolles, als agents i altres han sortit corrent per allunyar-se'n, però han destacat que tot això "forma part de la normalitat" de les festes majors a Barcelona.





Milers de persones han acudit durant la nit de divendres i la matinada de dissabte a l'espai, en la penúltima nit de festes a Sants.