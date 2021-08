Una plata i dos nous bronzes per a la delegació paralímpica espanyola

@EP





La delegació paralímpica espanyola segueix donant alegries i sumant medalles en els Jocs de Tòquio 2020. Durant la matinada, a més dels 3 ors, s'han sumat també una medalla de plata i dues medalles de bronze. Un dia que està fent molt productiu per a la delegació i que podria acabar amb alguna medalla més.





HÉCTOR CATALÀ I GUSTAVO RODRÍGUEZ





Els dos atletes espanyols han aconseguit penjar-se la medalla de plata en la modalitat de triatló en la classe PTVI, esportistes amb discapacitat visual. Una nova medalla que els converteix en subcampions olímpics.





ALFONSO CABELL, RICARDO TEN I PABLO JARAMILLO





Els tres ciclistes han aconseguit la medalla de bronze després d'imposar en la prova de velocitat per equips. L'equip espanyol no ha aconseguit superar ni a la Xina ni a la Gran Bretanya per aconseguir una medalla millor, però han sabut reaccionar per vèncer França i penjar-se el metall de bronze.





ÀLEX PALOMERO





La primera medalla del dia a Tòquio l'ha signat Àlex Palomero. En la prova de triatló, classe PTS4, ha aconseguit acabar tercer i penjar-se la medalla de bronze. La matinada ha estat molt productiva des de l'inici de la jornada.