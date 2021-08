L'Espanyol cau davant el Mallorca i arriba a l'aturada de seleccions sense conèixer la victòria

@EP





L'Espanyol segueix sense conèixer la victòria en el retorn a la Lliga Santander. El conjunt dirigit per Vicente Moreno va estar irreconeixible durant els 90 minuts i van pagar cars els seus errors davant un bon Mallorca. El dinamisme de Kubo, Fer Nen i Dani Rodríguez va causar molts problemes que l'Espanyol no va saber contrarestar.





El ritme de partit dels dos equips era completament diferent. L'Espanyol va arribar a l'illa amb grans sensacions, però amb falta de gol i va marxar de Mallorca amb unes sensacions molt dolentes i amb el mateix problema, el gol. De Tomás va estar desaparegut, Dimata desencertat en les seves accions, Embarba va ser una ombra en el terreny de joc i Puado ho va intentar, però sense sort.





En el bàndol contrari, el Mallorca arribava en una gran dinàmica que va mantenir durant els 90 minuts. Tot just va patir ocasions en contra i va generar molt perill. Les accions de Kubo i de Fer Nen eren totes perilloses. Tenien als defensors desbordats. I, en una bona acció per banda esquerra, un mal refús de Sergi Gómez va acabar als peus de Dani Rodríguez que no va dubtar a xutar a porteria i marcar l'únic gol de la trobada.





A partir d'aquí, la primera part no va tenir gaire més història. A la segona, amb els canvis de Morlanes i Melamed, l'Espanyol va millorar, però es va quedar lluny de poder empatar el partit i sumar un nou empat en aquest inici de lliga. És la primera derrota i la tercera trobada seguida sense veure porteria el que deixen a l'Espanyol amb 2 punts de 9 possibles.





EL VALÈNCIA SUPERA EL ALAVÉS





El València està en estat de gràcia. El conjunt de Bordalás ha sumat la segona victòria de la temporada. Aquest cop molt contundent davant un Alabès que segueix en caiguda lliure. Al minut 3 va marcar Wass i en l'última acció de la primera part Soler va posar el segon. Durante el partit, ocasions, futbol i molta pressió del València. A la segona meitat Guedes va tancar el partit amb el definitiu 3-0.