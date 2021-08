Un aficionat crema la samarreta de Cristiano Ronaldo ... I aquest fitxa pel seu equip!

@EP





El fitxatge de Cristiano Ronaldo pel Manchester United ha deixat a tothom sorprès. Les informacions apuntaven que Ronaldo fitxaria pel Manchester City, un moviment que no agradava als aficionats del United. Per això, aquest va decidir cremar la samarreta de Cristiano per ser un traïdor.





El que no esperava aquest aficionat és el que va passar hores després. El Manchester United va fer oficial el desembarcament d'un mite per les seves files. Un fitxatge que no ha estat excessivament car i que obligarà aquest aficionat a haver de tornar a comprar-se la samarreta de Cristiano Ronaldo després d'haver-la cremat.