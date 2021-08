El Regne Unit acaba amb els seus treballs d'evacuació a Kabul sense aconseguir els seus objectius

@EP





El Regne Unit ha confirmat que retiraran les seves forces de la zona de l'Afganistan. L'operació d'evacuació arriba al final tot i no aconseguir complir els seus objectius. No han pogut extreure a totes les persones que ho necessitaven. De fet, el cap de l'Exèrcit ja ha confirmat que no tothom podrà sortir de l'Afganistan.





Malgrat que es retirin les tropes, el comunicat de l'Exèrcit ha avisat que hi ha moltes coses que encara poden sortir malament. Els últims avions estan començant i la situació és insostenible a la capital afganesa. A més, a això cal afegir que segueix en l'aire l'amenaça terrorista de l'Estat Islàmic. Una amenaça que va causar la mort de 170 persones el passat dijous.





En unes declaracions recollides per Sky News, el general Carter ha reconegut que l'operació ha estat incompleta. "No ha acabat com esperàvem, aquesta és l'absoluta veritat. Crec que hem fet una feina extraordinària per evacuar la quantitat més gran de gent possible", ha comentat.





Des de l'inici de les operacions fa ja dues setmanes, el Regne Unit ha aconseguit evacuar més de 14.000 persones, però la situació actual ha obligat a prendre decisions difícils com retirar-se del terreny sense acabar la missió.